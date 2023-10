Foi sua primeira partida de simples após sua maior campanha no US Open onde passou o quali e venceu o primeiro jogo de Grand Slam, dando calor no favorito e 32º do mundo, o argentino Sebastian Baez, na segunda rodada. Ele disse estar sanado dos problemas no pé que teve durante a campanha em Nova York: "Estou muito bem, venho cuidando muito bem do meu pé. Estou em um momento muito bom, em uma crescente muito boa de nível de tênis e físico. Jogar com o Dani nunca é fácil, jogou o circuito tantos anos, vem dando o sangue. Não iria dar uma bola de graça pra mim. Tive chance de liquidar mais fácil o jogo, mas acabei não conseguindo por mérito dele também. Senti um pouco o cansaço, mas a torcida me ajudou. Muito feliz de estrear com uma vitória aqui depois de um tempo sem jogar simples e agora é focar no próximo jogo", destacou o atleta que destacou o ganho de confiança após a série nos Estados Unidos. Antes ele já havia vencido uma partida no ATP 250 de Los Cabos, no México, e feito um jogo de igual para igual contra o top 15, o americano Tommy Paul.