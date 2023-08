Já as campeãs do feminino serão conhecidas neste sábado no Orla Beach Sports. Na primeira semifinal, as favoritas Juliana Martins e Flávia Muniz encaram as cabeças 4 Camila Barros e Anna Paula Oliveira. Com mais de 20 troféus entre títulos nacionais e internacionais na carreira, a ex-top 5 do mundo Muniz já foi campeã Pan-Americana e Sul-Americana vestindo as cores do Brasil.