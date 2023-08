Atleta profissional há mais de uma década, a carioca Flávia Muniz tem 44 anos e começou a jogar beach tennis em 2008, quando o esporte chegou ao Rio de Janeiro. Com mais de 20 troféus entre títulos nacionais e internacionais na carreira, Flávia também foi campeã Pan-Americana e Sul-Americana vestindo as cores do Brasil. Atualmente número 34 do ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), ela já foi a 5ª melhor jogadora do mundo e a 2ª do país em 2013.