A declaração da brasileira enviada por sua assessoria de imprensa nesta terça-feira deixa claro que ela vai para o sacrifício: "Ainda sinto um pouco de incômodo e de dor, mas faz parte do processo de cicatrização. A mão direita ainda segue com os pontos e sem poder utilizar, ou seja, provavelmente só voltarei a bater backhand no sábado para jogar a primeira rodada no domingo", explicou.

"Claro que não é a preparação desejada e sei que terei bons desafios pelos próximos dias, mas é a reta final de temporada e estou animada para seguir em frente, entrar em quadra e lutar pelos meus objetivos de 2023", finalizou.