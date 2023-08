O paulista Adelmo Evangelista, mais conhecido como Adelmo Federer, ex-número 1 do mundo e atual 22º do ranking na categoria 40 anos, volta a disputar a competição baiana após dois anos e vai brigar pelo troféu. Vice-campeão em 2021, ele tentará título inédito em solo baiano: "Jogar em Salvador é sempre uma alegria, satisfação. Tenho vários amigos. O povo é diferenciado, é acolhedor , hospitaleiro. Me sinto mais em casa do que na minha própria casa em São Paulo", disse o tenista que vem da tríplice coroa conquistada em maio em Brasília (DF), torneio internacional onde venceu em simples, duplas e duplas mistas: "Venci o Antonio Amaro na final de simples, estava perdendo 6/2 5/2, virei para 2/6 7/6 6/4. Ganhei a mista e a dupla masculino com o Amaro de parceiro", destacou o atleta que borda suas camisas com a logo AF em alusão ao seu apelido e também ao que Roger Federer utilizava em sua roupa durante sua carreira.