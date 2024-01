No momento, e após desistir do Aberto da Austrália por não estar preparado para enfrentar partidas de cinco sets, conforme informou o jogador em comunicado em suas redes sociais, não se sabe o plano do 22 vezes campeão para as próximas semanas. A única data garantida em seu calendário é 3 de março, quando fará uma exibição em Las Vegas com Carlos Alcaraz, partida que será oferecida pela Netflix.