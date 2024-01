Localizado na emblemática Avenida Presidente Masaryk, o Tatel Mexico City é inspirado no charme da década de 1920, temperado com uma pitada do glamour das cidades e costas espanholas, visível no casarão que abriga o restaurante. A mansão é decorada nos moldes do Art Déco e dotada de inúmeros espaços, com terraço com DJ e salas de jantar privativas.