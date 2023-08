O sérvio superou o espanhol Alejandro Fokina, 23º, por 6/4 e abandono do rival que sentiu dores nas costas. Fokina sentiu o problema no final do primeiro set, conseguiu quebrar o saque de Djokovic a seguir, mas perdeu a parcial. Após longa troca de ideia com o treiandor, tentou jogar mais alguns pontos, mas abandonou.