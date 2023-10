Ao ser questionado sobre onde gostaria de jogar, o sérvio pontuou: "Torneios na América do Sul. Estava conversando com Charlie (Carlos Gomes) e espero que possamos fazer isso. É um desejo que tenho. Claro, agora os Grand Slams são minha prioridade e talvez a oportunidade surja quando eu jogar esses torneios", destacou ele que nunca competiu a gira sul-ameicana no saibro, que atualmente comporta os ATPs de Córdoba, Buenos Aires, Santiago e o Rio Open.