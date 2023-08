Djokovic também conheceu seu rival de simples na estreia pela segunda rodada que acontece nesta quarta-feira. Ele encara o espanhol Alejandro Fokina, 23º, que marcou um duplo 6/3 sobre o argentino Tomas Etcheverry. São quatro jogos entre os dois e três vitórias do sérvio que só perdeu no saibro de Monte Carlo no ano passado. Este ano eles jogaram em Roland Garros e Nole teve trabalho apesar do triunfo em sets diretos.