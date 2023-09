"Acho ótimo para o nosso esporte que haja mais rivalidades acontecendo, obviamente com Federer e Nadal, mas também com Andy Murray, que estão lá em cima para mim. Carlos, acabei de jogar com ele 3 ou 4 vezes. Espero jogar com ele tanto quanto joguei com os outros caras, o que significa que jogarei nos próximos anos", pontuou ele em referência às rivalidades que construiu contra o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal e o escocês Andy Murray.