“A coisa mais importante que aprendi com Roger Federer é como organizar minha agenda para estar no meu melhor nos Grand Slams. Ele foi um dos primeiros a levar a organização e a preparação para o próximo nível. Isso me inspirou, fiz anotações com minha equipe. Me inspirei muito em sua agenda e observei sua equipe e a maneira como eles faziam as coisas", disse o sérvio que só perdeu um jogo nos Majors este ano, na final de Wimbledon faturando Roland Garros, o Australian Open e o US Open.