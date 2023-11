Campeão do Finals em Turim, na Itália, neste domingo, Nole alcançou os 11245 pontos após somar 1300 no torneio onde perdeu apenas uma partida. Ele termina o ano com grande diferença para Carlos Alcaraz que somou 400 e fechou com 8855. Daniil Medvedev encerrou o ano com 7600 em terceiro seguido por Jannik Sinner com 6490 em quarto. Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Holger Rune, Hubert Hurkacz e Taylor Fritz fecharam o top 10 nesta ordem.