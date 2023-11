O Brasil esteve muito bem representando na disputa do Australian Open Junior Series South America, na Rio Tennis Academy, no Rio de Janeiro. Neste sábado (18), nas finais 100% nacionais, o carioca Nicolas Oliveira e a catarinense Carolina Bohrer Martins foram campeões do torneio e garantiram vaga na chave principal do Australian Open Junior 2024, com todas as despesas pagas (transporte e hospedagem).