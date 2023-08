A Confederação Brasileira de Tênis (CBT) também concedeu os quatro wild cards (convites) para a chave principal para Ana Candiotto, Olívia Carneiro, Carolina Bohrer Martins e Luisa Fullana. Com isso, o Brasil tem até agora – sem a definição do quali – sete representantes em busca do título do maior torneio profissional feminino realizado no país. As convidadas se juntam à Laura Pigossi – campeã do ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana no último sábado -, Carol Meligeni e Gabriela Cé.