Depois de estrear com vitória no ITF W25 de Mendoza, a tenista paulista Carolina Meligeni Alves, 282ª no ranking da WTA, voltou a vencer, nesta quinta-feira (5), e alcançou as quartas de final do torneio argentino. Cabeça de chave 3, Carol superou a tenista local Lourdes Ayala (#742), por 6/3 6/2, pelas oitavas de final.