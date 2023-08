Após os jogos, o capitão do time feminino, Santos Dumont, elogiou a postura das meninas contra a Romênia, cabeça de chave 1 do Mundial. “Foi uma vitória muito importante, não só pelo nervosismo da estreia, mas também porque as romenas têm uma ótima equipe. Enfrentamos as cabeças 1 do torneio e garantimos um belo resultado. Agora vamos focar no Paraguai, que será mais um confronto difícil”, disse.