Os confrontos da Billie Jean King Cup serão realizados nos dias 12 e 13 de abril com os cabeças de chave sendo definidos por sorteio. O Canadá é o país atual campeão e já está garantido nas Finais em novembro ao lado da Itália com mais o país-sede, um convidado e as outras oito nações que vencerem os confrontos dos Qualifiers. A equipe brasileira passou pela Coreia do Sul nos playoffs.