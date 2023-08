Iga Swiatek permanece no topo com 9995 contra 8746 de Aryna Sabalenka, ganhando mais de duzentos pontos de vantagem. Ela soma sua 73ª semana na liderança. Jessica Pegula é a terceira seguida por Elena Rybakina. Ons Jabeur é a quinta. A novidade no top 10 é a entrada da algoz de Bia Maia, a tcheca Karolina Muchova que foi finalista e subiu sete posições indo ao 10º lugar logo abaixo da compatriota Marketa Vondrousova que subiu um degrau e foi ao 9º posto. A grega Maria Sakkari completa o top 10 com a oitava colocação.