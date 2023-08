Ela subiu mais três posições indo ao 132º posto com 557 pontos. Já são 36 posições que a paulistana medalhista olímpica ganhou nas três últimas semanas onde foi campeã do W60 de Feira de Santana (BA), semifinalista do W80 de Brasília (DF) e agora quadrifinalista do WTA 125. Ela disputa esta semana o quali do US Open, em Nova York, com estreia terça ou quarta-feira.