- Ela é uma ótima jogadora, muito jovem e com um bom saque. Ela estava jogando muito bem durante esta semana. Eu vi um pouco. Ela terá um grande futuro. Desejo a ela tudo de melhor. Foi muito difícil… muitos games dos quais consegui vencer eram tipo ‘deuce & break & deuce’, novamente. Cada vez que entramos em quadra precisamos respeitar e aceitar o que estamos sentindo. Tentei fazer o meu melhor com todas as emoções que tinha. Estou feliz com meu trabalho.