A brasileira está garantida na 3ª rodada em Melbourne pela primeira vez e atinge novo feito na sua carreira - havia perdido na segunda rodada em 2018, 2019 e 2022. Bia, inclusive, já sabe quem será sua próxima adversária no Australian Open: a russa Maria Timofeeva (170ª). A tenista vinda do qualifying derrotou também nesta quarta-feira a dinamarquesa e ex-campeã do torneio Caroline Wozniacki (252ª). por 1/6 6/4 6/1. Ela vai em busca das oitavas no evento para igualar seu segundo melhor resultado em Grand Slam, que foram as oitavas de Wimbledon no ano passado.