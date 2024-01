Com 2920 pontos, a brasileira tinha apenas 25 atrás da tcheca Barbora Krejcikova que soma 2945. As duas jogam o mesmo torneio e agora a tcheca pode abrir vantagem caso faça uma boa campanha. A brasileira perderá apenas dez pontos na próxima lista da semana que vem. Jelena Ostapenko está logo atrás com 2883 e pode até passar a brasileira em caso de uma boa campanha no mesmo evento que dá 500 pontos para a campeã.