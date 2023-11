Com duas vitórias no confronto, Bia explicou que a principal diferença entre elas foi como conseguiu lidar com a ansiedade em quadra. “O nervosismo foi muito parecido por conta do meu perfil. O que mudou foi que tratei melhor as emoções e joguei mais solta. De qualquer forma, o frio na barriga mostra que eu me importo com o momento, já que ele é o mesmo de quando eu jogava pelo meu clube e pela minha cidade e ainda fico assim num Grand Slam. Estou muito feliz por ter conseguido evoluir em quadra e também por sair com dever cumprido”, disse.