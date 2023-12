Após o confronto contra a Espanha, o Brasil pega, no sábado, dia 30, a partir das 6h, a Polônia, com Beatriz Haddad Maia encarando a número 1 do mundo, Iga Swiatek, e Thiago Wild enfrentando o nono do ranking, Hubert Hurkacz. A dupla mista encerrará o confronto logo a seguir.