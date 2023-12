Beatriz Haddad Maia terá direito a US$ 100 mil (perto dos R$ 500 mil) de participation fee, ou seja, só por jogar as duas partidas da fase de grupos (segunda contra Iga Swiatek contra a Polônia). Cada vitória renderia mais US$ 38.325 para a tenista. Se vencer as duas, a brasileira ganhará no mínimo US$ 176.650, mais de R$ 865 mil.