"Estamos embarcando para a Australia para iniciar a nova temporada. Foi um período muito proveitoso no Brasil, com minha família e toda minha equipe por perto; trabalhamos muito duro na direção dos novos objetivos. Foram 5 semanas de preparação física, mais 4 semanas de quadra e ainda teremos alguns dias na Australia para treino e adaptação. Será uma temporada especial e cheia de desafios que me motivam," disse Bia.