Bia Haddad cutuca críticos no Bola da Vez da ESPN

Teliana Pereira, Dadá Vieira, André Plihal e Bia Haddad (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 06/06/2024 - 18:14 • São Paulo (SP)

Em entrevista ao tradicional programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, a paulistana Bia Haddad Maia, número 1 do Brasil e 14 do mundo, não deixou de cutucar os críticos. Para a tenista, o seu nível de atuação nos últimos anos é muito bom, se colocando em uma ótima posição no ranking mundial, mas mesmo assim as cobranças são muito intensas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- A parte mental é a mais difícil do tênis. Enxergo a gente fazendo um bom trabalho. Escuto às vezes as pessoas falando que o momento não é bom. Pô, eu estou há dois anos no Top 15, Top 20. As pessoas perdem a noção disso, eu perco a noção disso. Eu estou em um momento bom, já passei por tantos momentos ruins na carreira. Óbvio que tem coisas para melhorar, o nosso nível de cobrança é muito alta - afirmou a tenista em fala destacada pela equipe do canal.

Bia Haddad gravou o programa em sua passagem pelo Brasil após a eliminação precoce em Roland Garros, quando defendia a histórica classificação para as semifinais alcançada em 2023. Bia conversou com as ex-tenistas Teliana Pereira e Dadá Vieira, além do apresentador do semanal, Andre Plihal.

➡️ Djokovic se pronuncia após cirurgia no joelho e cita ‘dura decisão’

➡️ Swiatek volta à final em Roland Garros e tenta igualar Henin

Bia Haddad (Foto: Dimitar Dilkoff/AFP)

A entrevista com a tenista brasileira no tradicional programa Bola da Vez, da ESPN Brasil, nesta semana, será exibida excepcionalmente nesta quinta-feira (06), a partir das 22h.