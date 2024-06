Swiatek volta à final em Roland Garros e tenta igualar Henin

Iga Swiatek vibra em Roland Garros (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 06/06/2024 - 12:26 • Paris (FRA)

A polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, está em sua quarta final de Roland Garros após dominar a norte-americana Coco Gauff, 3ª da WTA e atual campeã do US Open, nesta quinta-feira (6). Na grande final, Swiatek tenta igualar Justine Henin.

Jogando com muita confiança na quadra Philippe Chatrier lotada, Swiatek precisou de 1h37 para fechar o placar em 6/2 e 6/4, tendo disparado 10 bolas vencedoras a 27 de Gauff, que converteu os três aces do jogo e cometeu 39 erros não-forçados contra 14 da polonesa.

Aparentemente um pouco mais nervosa, Gauff abriu partida tendo seu saque quebrado após um erro com forehand e uma bela devolução da polonesa, que abriu 2/0 e foi trabalhando bem na linha de base e devolvendo angulado para chegar à nova quebra no 5º game, tendo salvo breakpoint no game anterior. Sacando firme, Iga abriu 5/1 e administrou.

Na segunda etapa, o início foi equilibrado, porém Gauff demonstrou uma subida de nível. Assim, a norte-americana buscou bolas na linha para pressionar a polonesa e quebrar seu saque com belíssimo forehand no 4º game. Swiatek não se rendeu, decidiu frear a melhoria da americana, trabalhando com devoluções agressivas, e devolveu a quebra na sequência. Gauff seguiu buscando pressionar e entrar em quadra, deu dificuldades para a polonesa confirmar o saque no 6º game, mas cometeu erros com forehand e voltou a ser quebrada em belo backhand da polonesa no 7º game. No game mais longo do jogo, Gauff foi pressionada, salvou dois match-points e deu responsabilidade para a polonesa sacar para o jogo.

Tricampeã de Roland Garros em 2020, 2022 e 2023, Iga Swiatek busca o tetracampeonato em Paris contra a vencedora do duelo entre a jovem russa Mirra Andreeva e a italiana Jasmine Paolini.

Caso vença o torneio no próximo sábado (8), Swiatek se tornará a quarta mulher na Era aberta a vencer em Paris ao menos quatro vezes. A polonesa se igualará à belga Justine Henin como tetracampeã. Henin é dona dos títulos em 2003, 2005, 2006 e 2007.

Swiatek e Henin ficariam atrás apenas da alemã Steffi Graf e da americana Chis Evert em número de títulos. Graf e Evert têm seis títulos em Roland Garros cada.