Escrito por Lance! • Publicada em 28/05/2024 - 17:07 • São Paulo (SP)

Fernando Meligeni, semifinalista de Roland Garros em 1999 e um dos ícones do tênis brasileiro, teceu comentários sobre a derrota de Bia Haddad Maia, no Pelas Quadras da ESPN, exibido após a rodada desta segunda-feira do Aberto da França.

Fininho não gostou da atitude da brasileira em quadra aceitando a derrota sem buscar alternativas. Bia perdeu da italiana Elisabetta Cocchiaretto, 51ª colocada, por 3/6 6/4 6/1 em cerca de duas horas e meia de duração.

— Não se pode ter dois, três ou até dez resultados não chegando como um grande desespero. O brasileiro já quer mudar tudo, mas são momentos que a gente vive, a Teliana viveu isso, eu vivi, todo mundo vai viver, até o número 1 do mundo, o Djokovic, não fez nenhum bom resultado este ano e não é por isso que estamos destruindo ele. Tal como elogiamos, e a Bia é uma pessoa que elogiamos e até recebemos críticas por elogiar ela 'ah, vocês elogiam demais'. A gente tem que fazer uma crítica — disse.

Além disso, Fernando também disse estar preocupado com a atuação da brasileira em quadra, já que segundo o comentarista, ela “apanha o jogo inteiro e não tenta coisas diferentes”.

— Ela jogou muito mal hoje (ontem). Jogou mal, no meio da quadra. Sem variação. O que mais me preocupa. Estar apanhando o jogo inteiro e não tentar coisas diferentes. Isso pra mim é a única crítica dura que tenho pra Bia. Ela é uma jogadora tão aguerrida e lúcida de vamos, vamos e não ver ela jogar pra cima, sacar diferente, sacar no corpo contra uma rival que está um passo e meio dentro da quadra é uma coisa meio estranha.

— O ganhar e perder ... ela perdeu hoje, caiu de 13, 14 pra 18 do mundo. Quando eu caí de 25 fui pra 110 do mundo com a semifinal que eu perdi na segunda rodada do Corretja (risos), ela só caiu quatro posições (risos) — finalizou.