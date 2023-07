Massú (ex-número 9 do mundo) abriu o confronto contra Moyá (ex-número 1) e levou a decisão do primeiro set para o tiebreak. Na parcial seguinte, o espanhol empatou a partida, mas no terceiro set, o chileno sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo e teve que abandonar a partida, quando o placar anotava 3/4(5) 4/2 2/3 - ret. Ele foi prontamente atendido e encaminhado para o hospital Sírio-Libanês para realizar exames.