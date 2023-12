As decisões tomadas nesse evento em específico levaram em conta as alternativas disponíveis , as regras vigentes e a necessidade de preservar a integridade física dos atletas, considerando que o segundo set do jogo masculino já ocorreu sob condições climáticas adversas. O horário limitado para a partida no dia seguinte não permitia o intervalo adequado entre os jogos, e a falta de previsão de melhoria climática impedia a continuação segura do jogo no mesmo dia. Em resumo, as opções existentes não garantiam condições adequadas para uma conclusão justa e segura do evento.