Os grandes astros do Beach Tennis entram em ação a partir desta sexta-feira, 15, no Masters Finals Follow the Beach, realizado na Apollo Beach Tennis House, em Itu (SP). O formato inédito vai condecorar o Rei e a Rainha do esporte que mais cresce no país.

Os jogos das estrelas começam a partir das 11h30 com a paranaense Rafaella Miiller encarando a italiana Veronica Casadei. Rafa Miiller é tricampeã mundial e atual número 1 do mundo. O número 1 do masculino, o italiano Mattia Spoto, jogo logo a seguir contra o santista Allan Oliveira, segundo melhor brasileiro no ranking. Nas demais quadras jogos do pentacampeão mundial, o italiano Michele Cappelletti contra o brasileiro Thales Santos, a número dois do Brasil e top 4 do mundo, Sophia Chow, desafiando a campeã europeia, a italiana Elena Francesconi, o duelo das italianas Sofia Cimatti contra Nicole Nobile. Alessandro Calbucci terá pela frente o francês Mathieu Guegano; a venezuelana Patricia Diaz encara a italiana Giulia Gasparri. O espanhol Antomi Ramos pega o francês nicolas Gianotti.

As semifinais largam não antes das 14h. A partir das 19h, já com transmissão do Sportv 3, a disputa do 3° Lugar do Feminino, depois do Masculino seguido das decisões.