A primeira semifinal do MundoTênis Open foi definida no início da tarde de sexta-feira no Super 9 Tennis Park, no Jurerê Sports Center, em Jurerê Internacional. As argentinas Nadia Podoroska e Martina Taborda avançaram e disputarão uma vaga na decisão do torneio. Cabeça de chave número 3 do WTA de Florianópolis, Nadia Podoroska nem precisou entrar em quadra para avançar. Sua adversária, a romena Anca Todoni, sofreu uma lesão no tornozelo direito.