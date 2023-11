O atleta espanhol Antomi Ramos, radicado em Campinas (SP) há dois anos e que treina no CT Lucas Sousa,emplacou duas vitórias, neste sábado, e garantiu vaga na semifinal do BT 400 de Aruba, o mais tradicional torneio de Beach Tennis, com premiação de US$ 50 mil e 470 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.