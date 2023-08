Allan Oliveira, 14º do mundo, natural de Santos (SP), que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, venceu rodada dupla nesta sexta-feira e se garantiu na fase quartas de final do Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, evento com premiação de US$ 50 mil, com 600 pontos aos campeões. O torneio é um dos Grand Slams do esporte.