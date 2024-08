Alexander Zverev confirma presença no Rio Open em 2025

Zverev em Roland Garros (Foto: Minas Panagiotakis / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 12/08/2024 - 13:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Vice-campeão de Roland Garros e quarto do mundo, o alemão Alexander Zverev é a primeira estrela confirmada para a disputa do Rio Open, o maior torneio da América do Sul, que será jogado entre os dias 15 e 23 de fevereiro de 2025. O anúncio foi feito pelas redes sociais da competição carioca nesta segunda-feira (12).

Zverev perdeu final apertada para Carlos Alcaraz no Aberto da França este ano e jogará pela segunda vez na capital carioca após disputar a Copa Davis contra o Brasil em 2022, onde reclamou da atitude da torcida carioca no confronto.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O alemão pode ser a peça principal para substituir Alcaraz que terminou seu contrato com o evento carioca e já marcou presença em outro evento no piso duro e coberto em Roterdã, na Holanda, que acontece pouco tempo antes do evento disputado no saibro do Jockey Club do Rio de Janeiro.

— Estou muito animado para jogar o Rio Open. O Brasil é um lugar muito especial e jogar em frente aos brasileiros, que sempre trazem uma energia contagiante por onde passam, vai ser incrível, mal posso esperar. Já tive um pouco dessa experiência jogando na Copa Davis, mas agora espero contar com o apoio de toda a torcida para fazer o meu melhor na Cidade Maravilhosa — disse o tenista, deixando um recado especial aos fãs.

(Foto: Minas Panagiotakis/AFP)

— O Rio Open entra em uma nova fase para a 11ª edição e nada mais gratificante do quê poder trazer um jogador do calibre do Sasha para engrandecer esta festa. Tenho certeza que o público vai curtir ver ele jogando um torneio ATP pela primeira vez no Brasil, assim como acredito que ele irá criar uma conexão especial com a torcida brasileira — disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.