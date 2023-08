Firme com seu game de saque e diante de um rival sólido no primeiro serviço, Alcaaz precisou de 1h39 para fechar o placar em 6/3 7/6 (7-3) tendo converto quatro aces contra cinco de Shelton, que cometeu quatro duplas-faltas conta duas do espanhol, que venceu 71% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 70% de aproveitamento do norte-americano.