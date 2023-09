Apesar do placar mostrar tranquilidade, o espanhol não teve tanta mordomia assim. Foi quebrado duas vezes no primeiro set na metade e depois no fim, mas conseguiu uma quebra no momento decisivo. No segundo set o espanhol largou na frente e teve chances de ampliar no sétimo game, mas o alemão lutou e se salvou, mas Alcaraz fechou com nova quebra na terceira chance. Ele aplicou 18 winners, mas errou quinze bolas. Hanfmann errou 31.