Os mandos de campo para as semifinais da Sul-Americana já estão definidos. Isso porque, diferente de outras competições, como a Copa do Brasil, não há sorteio, pois existe regra que pré-estabelece os mandantes e visitantes de toda as fases do mata-mata. Os times de melhor campanha na fase de grupos da competição, separados entre líderes e equipes que disputaram os playoffs (segundos colocados ou vindos da Libertadores), decidem em casa.