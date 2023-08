Já iniciada, as quartas de finais da Sul-Americana já conta com a participação dos principais reforços dos clubes brasileiros. São Paulo com Lucas e James e Corinthians com Rojas e Veríssimo foram os destaques do período de negociação. Mas com a janela ainda aberta para jogadores sem contratos, os times vão ter que esperar uma eventual semifinal, para contar com um eventual reforço.