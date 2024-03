Superbet cadastro: como abrir conta com bônus para apostar

Fazer seu cadastro na Superbet é rápido e fácil | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 13/03/2024 - 01:00 • São Paulo (SP)

O Superbet cadastro é o primeiro passo para o jogador poder aproveitar o bônus de boas-vindas, um amplo catálogo de apostas esportivas e um acervo variado de jogos de cassino da casa. Com uma plataforma adaptada para celulares e computadores, a operadora traz uma experiência completa.

Neste guia, explicaremos como fazer seu Superbet cadastro de forma rápida e segura. Veja também um guia de como apostar no site.

Passo a Passo: como abrir uma conta Superbet

Para fazer o seu Superbet cadastro, é preciso preencher um pequeno formulário com informações essenciais. Indicamos ao leitor que realize a verificação de identidade logo após o cadastro, para adiantar o acesso completo ao site. Dessa forma, veja o passo a passo abaixo de como criar a sua conta.

1- Entre no site da Superbet Brasil e clique em “Registre-se”;

2- Informe, então, sua data de nascimento e CPF;

3- Depois, preencha seu endereço e telefone;

4- Informe os dados de criação de conta;

5- Por fim, caso esteja de acordo, aceite os Termos e Condições (T&Cs) e aviso de privacidade da Superbet.

Durante o Superbet cadastro, o jogador pode optar também por receber bônus e promoções através do seu e-mail. Assim como outras casas de apostas, inclusive, ela pode oferecer um código bônus Superbet para o cadastro, conforme vamos abordar mais detalhadamente a seguir.

Como fazer login na Superbet?

Após o cadastro na casa de apostas online, o apostador pode fazer o login e acessar o catálogo completo. Com diversos esportes e jogos de cassino disponíveis, a operadora traz variedade para todos os gostos, e o acesso é feito por meio de um simples processo de login. Seja pelo computador ou pelo site móvel, o apostador consegue entrar na sua conta em menos de um minuto.

1- No navegador de sua escolha, acesse ao site da Superbet;

2- Clique em “Entrar”;

3- Depois, preencha os dados de usuário cadastrados;

4- Pressione, por fim, “entrar”.

Caso tenha esquecido sua senha, não tem problema. A casa de apostas esportivas tem uma opção de “Esqueceu a Senha?” logo abaixo do botão de login. Dessa forma, basta clicar na opção e solicitar o link de redefinição de senha através do e-mail.

Se precisar de ajuda com o login, o jogador também pode entrar em contato com o suporte. Os agentes poderão auxiliar o apostador a lembrar qual é o e-mail cadastrado ou verificar por que não está recebendo o e-mail de recuperação de senha.

Como se cadastrar na Superbet pelo celular?

Explicamos acima como o jogador pode baixar o aplicativo Superbet. Uma vez instalado, o processo de cadastro no app da casa de apostas esportivas é praticamente o mesmo do site.

Desta forma, se você quiser criar sua conta pelo celular, abra o aplicativo e clique no botão de “Registre-se”. O formulário de Superbet cadastro será aberto, e você deverá preencher as mesmas informações, desde dados pessoais até o e-mail e a senha que quer utilizar. Após o cadastro, você pode até usar um código bônus Superbet especial, se tiver.

Qual é o Superbet app?

Além de fazer seu Superbet cadastro pelo site, a casa de apostas online oferece também dois aplicativos móveis para Android. Neles, há uma versão de plataforma desenvolvida para smartphones, com biometria, notificações personalizadas e outros recursos especiais. O apostador pode baixar a versão para esportes ou cassino, o que preferir.

Além disso, para fazer o download do Superbet app, o apostador não precisa passar por etapas mirabolantes. Muito pelo contrário, o passo a passo de instalação é bem simples e pode ser feito diretamente do navegador do seu celular. Veja a seguir.

1- Pelo navegador do seu aparelho, entre no site da Superbet;

2- Clique, então, em “app”;

3- Pressione “baixar para Android” e confirme;

4- Após o download, clique no apk;

Se o navegador não estiver autorizado a realizar a instalação de aplicativos, basta mudar as permissões na aba de configurações. Assim que confirmar a instalação, é só aguardar. Se quiser, pode criar até um atalho na tela inicial do seu celular para facilitar o acesso.

Termos e Condições

Após se cadastrar, você pode optar por fazer logo a verificação de identidade. Para isso, envie o comprovante de residência em conjunto com o documento oficial com foto. Além disso, é essencial ler os Termos e Condições do site. Em conjunto com a Política de Privacidade, eles trazem as regras a serem seguidas na plataforma.

Pensando nisso, separamos algumas das regras mais importantes. Assim, ao se cadastrar, o jogador confirma que:

Não está em uma Jurisdição Restrita;

Tem 18 anos de idade, ou mais, ou cumpre a maioridade exigida pelas leis que se aplicam;

O dinheiro apostado não provém de atividades ilegais;

Forneceu dados corretos e verdadeiros.

Bônus de boas-vindas Superbet

Ao se cadastrar na casa de apostas esportivas, o usuário pode contar com uma das duas ofertas de boas-vindas que ela traz. Abaixo, você encontrará as informações mais importantes de cada uma delas. Veja a seguir.

Bônus de até R$500

Disponível para novos usuários, este bônus de boas-vindas para esportes é ativado no primeiro depósito, desde que igual, ou acima, de R$50. Ele está limitado a R$500. Além disso, o apostador deve cumprir aos Termos e Condições dentro do prazo de validade.

É necessário apostar o valor depositado e o valor do bônus 6 vezes;

No bilhete único, as odds devem ser de no mínimo 1.6;

Para bilhetes com eventos múltiplos, cada evento deve ter odds mínimas de 1.6 ou superiores;

O depósito deve ser cumprido em até 14 dias após ativada a oferta.

50 rodadas grátis em jogos selecionados

Com o primeiro depósito de R$10, ou mais, o apostador recebe 50 Rodadas Grátis de R$0,20 para usar em 5 jogos de cassino selecionados, sendo eles:

Gates of Olympus;

Sweet Bonanza;

Sugar Rush;

Starlight Princess;

Buffalo King Megaways.

Este bônus é ativado imediatamente após o primeiro depósito, desde que feito em até 14 dias após o Superbet cadastro. Após creditadas, estas rodadas grátis devem ser usadas em até 30 dias. Para saber mais, leia os Termos e Condições.

Como apostar na Superbet?

Apostar na Superbet é bem fácil, especialmente se você já está acostumado com apostas online. Com poucos passos, o jogador consegue criar um bilhete em apostas pré-jogo ou ao vivo, sejam elas simples ou múltiplas. Porém, se precisar de ajuda, o passo a passo abaixo pode ser útil.

Como fazer uma aposta simples na Superbet

Assim que tiver feito seu Superbet cadastro e realizado um depósito, vá até a seção de esportes. Nela, você encontrará todos os mercados de apostas disponíveis. Em seguida, clique no evento desejado.

Quando encontrar uma cotação atraente, clique nela. Um bilhete aparecerá na sua tela, e você poderá inserir o valor do seu palpite. Sua aposta, entretanto, só será concluída quando confirmar a criação do cupom de aposta. Assim, se tiver alguma modificação, terá que confirmar que concorda com a nova cotação.

Como fazer uma aposta combinada

Para uma aposta combinada, o passo a passo é basicamente o mesmo. Você entra na seção de apostas esportivas e escolhe um dos eventos disponíveis. As cotações são atualizadas a todo instante, então escolha as que mais gosta.

Selecione duas, ou mais, odds para adicionar no seu bilhete. Não esqueça de clicar em “sistema” no cupom para combinar os palpites. Selecione o número de combinações e como quer fazer a aposta. Por fim, confirme a criação do bilhete.

Por ser mais complexo que as apostas esportivas simples, este tipo de palpite não é recomendado para iniciantes. Tente compreender as regras de como ele funciona na plataforma antes de apostar com dinheiro real.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

A Superbet tem um único método de pagamento disponível em sua plataforma, permitindo que os usuários façam suas apostas esportivas através do Pix. Dessa forma, após o seu Superbet cadastro, é só clicar no botão de “depósito”. Em seguida, insira o valor que deseja adicionar a sua carteira e confirme. Na sequência, basta pagar a transação no aplicativo ou internet banking.

O saque, por sua vez, requer a verificação da sua identidade. O processo, segundo a casa de apostas, leva dois minutos. Assim que enviar um documento de identidade (RG ou CNH) ou passaporte, o jogador poderá levantar o valor desejado por Pix.

Para o levantamento, entre na seção de “Minha Conta” e clique em “Retirada”. A conta usada no depósito será a mesma em que o saque será realizado. Portanto, o apostador só precisa preencher o valor a ser retirado. Atenção: apesar de a conta ser a mesma, o Pix será feito pela chave de CPF. Ou seja, ela deve estar vinculada à conta original.

Para saber mais sobre valores mínimos e máximos, além do tempo de processamento, visite o site da casa de apostas.

Superbet é confiável? Saiba por que você pode se inscrever na plataforma

Para saber se uma plataforma de apostas é confiável, o apostador deve analisar diferentes fatores. Ela deve oferecer segurança, possuir uma licença e ter uma boa reputação no país.

No caso da Superbet, os apostadores encontrarão uma casa de apostas esportivas com grandes recursos e indicadores de confiabilidade. Ela é licenciada sob o número MGA/B2C/938/2022 da Malta Gaming Authority, podendo promover todos os tipos de apostas online legalmente. Dessa forma, é seguro dizer que a Superbet é confiável como casa de apostas.

Além disso, a operadora tem certificados de segurança em toda a plataforma. Há criptografia SSL/TSL e protocolo HTTPs, com criptografia de ponta. Com isso, os dados dos apostadores estão protegidos de acesso por terceiros.

Outro ponto importante é que a Superbet exige a verificação de identidade do apostador para confirmar que está apto a apostar. Assim, impede que menores de idade e residentes de países com proibição a apostas online façam o Superbet cadastro.

Atendimento ao cliente

No rodapé da Superbet, os apostadores vão encontrar uma Central de Ajuda. Com uma seção de Perguntas Frequentes e um chat ao vivo, o atendimento ao cliente é completo. Na primeira, há respostas para perguntas comuns, sobre principalmente as apostas esportivas.

Já no segundo, há agentes disponíveis para tirar dúvidas mais incomuns e solucionar problemas maiores. Ele disponibiliza até mesmo uma opção de anexo. O tempo de resposta dos atendentes, entretanto, pode ser demorado. Porém, se preferir, pode enviar mensagem também por e-mail.

Perguntas frequentes Superbet

Agora que você já sabe como fazer o Superbet cadastro, está apto a apostar na plataforma. No entanto, se estiver com alguma dúvida, respondemos abaixo às perguntas mais frequentes dos nossos leitores.

Como funciona o bônus da Superbet?

A Superbet tem um bônus de boas-vindas para o cassino e outro para esportes. O primeiro oferece 50 rodadas grátis em jogos selecionados, enquanto o outro oferece até R$ 500 para apostas esportivas. Leia os Termos e Condições no site oficial

Como sacar na Superbet?

Para sacar, o apostador deve ter um saldo acima do valor mínimo e utilizar uma conta bancária cadastrada com chave Pix de CPF. Caso informe uma conta divergente, o pagamento não será processado. Além disso, é preciso ter passado pela verificação de identidade.

Como apostar na Superbet?

Basta entrar em sua conta, ter um saldo disponível e encontrar cotações que lhe atraiam. Selecione as que preferir e insira o valor no cupom. Após confirmar a criação do cupom, você deve aguardar até a conclusão da partida. Em alguns eventos selecionados, o jogador pode efetuar o cash out antecipado.

Como criar uma conta na Superbet?

A Superbet exige que o apostador seja maior de idade e resida em um dos países elegíveis. Se cumprir a estes requisitos, é só entrar no site, clicar em “cadastre-se” e responder ao questionário completo.