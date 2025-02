Super Bowl LIX: motivos para apostar no Kansas City Chiefs contra o Philadelphia Eagles

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs fazem o confronto do Super Bowl LIX neste domingo (09/02), às 20h30. Portanto, saiba como chegam as equipes para a decisão da NFL e as odds para os principais mercados deste duelo.

Além disso, veja nosso guia completo sobre como apostar no Super Bowl

Odds Philadelphia Eagles x Kansas City Chiefs

O confronto entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs aponta uma certa igualdade. É possível perceber nas cotações do resultado final. Mesmo com um certo favoritismo, os Chiefs contam com apenas 54% de chances de vencer.

Portanto, veja na sequência as odds, que ainda podem sofrer alterações.

Mercado: Resultado final

Vitória do Philadelphia Eagles - 2.00

Vitória do Kansas CIty Chiefs - 1.83

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de fevereiro de 2025 às 23 horas.

Período dominante do Kansas

O primeiro quesito que coloca o Kansas City Chiefs em evidência é o momento dominante. A equipe disputou quatro dos últimos cinco Super Bowls, tendo vencido três neste período. A franquia inclusive busca um tricampeonato consecutivo, o que seria algo inédito na NFL.

Um desses títulos ocorreu justamente diante do Philadelphia Eagles. Em 2023, a equipe levou a melhor pelo placar de 38 a 35.

Os Chiefs ainda contam com vantagem no retrospecto recente entre os dois times. Foram duas vitórias e uma derrota nos últimos quatro anos.

Continuidade do elenco

Apesar do Philadelphia Eagles também ter jogadores decisivos, o kansas City Chiefs merece um destaque especial. A equipe conta com o genial Patrick Mahomes, que mira o quinto título do Super Bowl na carreira. O jogador mostrou sua capacidade de decidir na final da AFC, quando anotou duas corridas para touchdown contra o Buffalo Bills.

A equipe ainda colhe os frutos da continuidade do elenco. Além de Mahomes, outros quatro jogadores disputaram quatro Super Bowls. São os casos do tight end Travis Kelce, o long-snapper James Winchester, o defensive tackle Chris Jones e o kicker Harrison Butker.

Ataque poderoso

O ataque é mais um quesito para considerar o favoritismo do Kansas City Chiefs. A equipe é liderada por Patrick Mahomes, que é um dos melhores quarterbacks da atualidade.

O jogador foi dominante nestes playoffs, completando 34 de 51 passes, em um total de 422 jardas. Foram ainda dois touchdowns com nenhuma interceptação.

A equipe ainda conta com Travies Kelce e Xavier Worthy, que são ótimos receptores. O que cria uma combinação forte no ataque.

