Reals Bet app: como baixar, fazer apostas e ativar bônus

Com cada vez mais jogadores mobile procurando por novas casas de apostas licenciadas, muitos podem se perguntar se o Reals Bet app já está disponível. Para auxiliar esses jogadores, preparamos uma análise completa da versão mobile da operadora. Isso porque, atualmente, não há um Reals Bet app disponível para download.

Todavia, se você busca pelos melhores apps de apostas do mercado brasileiro, te sugerimos conhecer essas três opções:

bet365 - plataforma global robusta, com ampla variedade de apostas e transmissões ao vivo;

Betano app - interface moderna e focada no mercado local, com promoções atrativas;

Superbet app - focado no mercado regional, com interface prática, apostas ao vivo e promoções locais.

Durante o artigo, apresentamos como se cadastrar e começar a apostar na versão móvel da operadora sem complicações. A seguir, saiba os principais recursos da operadora, além das suas vantagens e desvantagens.

Como baixar o aplicativo da Reals Bet?

No momento, a Reals Bet Brasil não conta com um aplicativo nativo disponível para Android ou iOS. Porém, você ainda pode ter a operadora na tela inicial do seu aparelho móvel adicionando um atalho ou app PWA do site mobile da empresa. Confira a seguir como instalar esses recursos.

Como fazer download do Reals Bet app para Android (APK)?

Os aparelhos com sistema Android são predominantes no mercado nacional, estando em tablets e smartphones da Xiaomi, Samsung, Asus e outras marcas populares no Brasil. Mesmo sem um APK da Reals Bet no Android, é possível adicionar o aplicativo PWA da empresa, da seguinte maneira:

Primeiramente, acesse o site oficial da Reals Bet no seu smartphone ou tablet; Na empresa, aperte os três pontinhos do seu navegador; Pelo painel configurações, selecione a opção Adicionar à tela inicial; Por fim, aperte em Instalar e confirme a instalação; Pronto, a partir daqui você já pode utilizar o aplicativo PWA da operadora para começar a apostar na Reals Bet.

Diferente de aplicações nativas, os apps PWA não ocupam muito espaço na memória do seu aparelho móvel e nem precisam ser atualizados manualmente. Logo, você pode utilizá-los sem preocupações, mesmo em tablets e smartphones com versões antigas do sistema Android.



Visite o site da Reals Bet Brasil para conhecer uma amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Reals Bet

Tem Reals Bet para iPhone?

Do mesmo modo que no Android, você também pode acessar a Reals Bet no iOS a partir do site mobile. Mais do que isso, um atalho de acesso para a página da operadora pode ser adicionado completando alguns passos, sendo eles:

Inicialmente, utilize o Safari para entrar no site da casa; Pelo seu navegador, abra o menu de compartilhamento; Por lá, aperte em Adicionar à tela inicial e escolha Criar atalho; Agora, confirme o nome e adicionar o atalho; Para finalizar, basta conferir a sua tela inicial para ver se o recurso foi adicionado corretamente.

O atalho do site mobile pode ser adicionado tanto no Android quanto em dispositivos móveis da Apple. Então, ele é útil para aqueles que procuram uma opção de acesso a Reals Bet sem precisar abrir o navegador.

Cadastro e login pelo aplicativo da Reals Bet

Para acessar todos os recursos da Reals Bet pelo seu aparelho móvel, não basta ter o app PWA ou atalho do site mobile da empresa. Antes de começar a apostar, você precisa primeiro criar uma conta na operadora pelo seu tablet ou smartphone.

O registro na empresa pode ser feito por jogadores maiores de 18 anos que habitam no território nacional. Abaixo, preparamos o guia com todas as etapas de como se cadastrar na casa de apostas em 2025.

Comece acessando a operadora pelo seu aparelho Android ou iOS; Em seguida, selecione a opção Registre-se para abrir o formulário de cadastro; Nele, adicione seu CPF, E-mail e crie uma senha de acesso; Nesse ponto, informe o seu número de telefone e aceite os T&C da operadora para apertar em Próximo; Finalmente, adicione o código SMS que será enviado pela empresa e selecione a opção Registre-se para criar sua conta.

Ao finalizar o cadastro, é importante seguir todos os regulamentos da operadora, caso contrário, sua conta pode ser cancelada. Nesse sentido, confira atentamente a página de Política de Termos e Condições para compreender todas as cláusulas aplicadas.

Se tiver dúvidas durante o registro ou utilização da operadora, é possível consultar o suporte ao cliente da operadora. O principal método de atendimento da empresa é o seu chat ao vivo que pode ser acessado pelo balão verde no canto inferior direito da tela.

Como verificar a conta na Reals Bet

Durante o seu primeiro acesso à plataforma de apostas, será solicitado a verificação de identidade. Esse processo, faz parte das novas exigências do governo federal e pode ser realizado utilizando um smartphone da seguinte maneira:

Para os recém-cadastrados, será exibida uma notificação em que você pode apertar em IR PARA VERIFICAÇÃO KYC; O próximo passo é selecionar a opção CONCLUIR VERIFICAÇÃO e apertar em Continuar; Agora, você deve permitir o acesso a sua câmera para enviar imagens de um dos seus documentos de identidade; Feito isso, envie fotos frente e verso do seu RG, CNH ou Passaporte; Depois que o seu documento for analisado, basta tirar uma selfie para realizar a verificação facial.

Na hora de enviar as fotos do seu documento, confira se todas as informações estão enquadradas e legíveis. Também é importante remover capas plásticas ou qualquer outro item que impeça a leitura ou verificação dos seus dados pessoais.

Para tirar a selfie, escolha lugares iluminados e remova óculos, bonés e demais acessórios que estejam cobrindo o seu rosto. Se tudo estiver correto, a verificação é feita em minutos, liberando acesso a todas as funções da empresa sem complicações.

Passo a passo para fazer login na Reals Bet

Jogadores com contas ativas na operadora podem entrar nos seus perfis pelo processo de login em menos de 1 minuto. Mesmo sem um APK da Reals Bet, é possível acessar a sua conta na casa pelo site mobile ou app PWA completando os passos abaixo:

Antes de tudo, acesse o site oficial da plataforma; Pelo canto superior direito da empresa, aperte em Entrar; Agora, informe o seu e-mail e a senha utilizados durante o registro; Por último, basta selecionar o botão verde Entrar para fazer o login na Reals Bet; Em questão de segundos você será redirecionado e poderá utilizar os recursos da empresa.

Além de entrar na sua conta, pelo painel de login da empresa você também pode recuperar sua senha de acesso. Para isso, é preciso selecionar a opção Esqueceu a senha?, adicionar seu telefone, e-mail ou login para receber o código de redefinição.

Como ganhar bônus Reals Bet pelo celular?

Ao utilizar a Reals Bet no iOS ou Android, você pode acessar diferentes tipos de promoções temporárias disponibilizadas pela empresa. Desde o começo do ano, a proibição dos bônus de boas-vindas fez a operadora adaptar o seu catálogo para atender às novas exigências nacionais.

Como alternativa às promoções de primeiro depósito, o site passou a oferecer recursos como quizzes, palpites premiados e um programa de fidelidade. Para verificar as promoções da plataforma, é necessário acompanhar diretamente o Instagram e Telegram da empresa.

Quando estiverem disponíveis, você pode resgatar todos os bônus da empresa completando os seus requisitos para conseguir fundos de aposta, giros adicionais ou outros recursos para apostar com condições únicas. Mas, lembre-se, que são de que os T&C gerais da plataforma se aplicam.

Como apostar na Reals Bet pelo seu dispositivo móvel

Com mais de 20 modalidades e dezenas de jogos populares, você pode montar vários tipos de apostas na Reals Bet. O site mobile da operadora é intuitivo e possui uma navegação otimizada em qualquer dispositivo, permitindo que mesmo iniciantes apostem da seguinte maneira:

Faça o login na Reals Bet para acessar a sua conta; Pelo site, faça um depósito para conseguir fundos de aposta; Navegue pelas áreas da empresa para selecionar jogos ou mercados esportivos; Depois de selecionar algum título do cassino ou montar um boletim, confira as condições da aposta; Por fim, adicione sua aposta e aguarde pelo resultado da rodada ou bilhete.

Embora ainda não exista um APK da Reals Bet, o site mobile da operadora permite que você aposte a qualquer hora e em qualquer lugar. Assim, é possível ter uma experiência completa e descomplicada, direto do seu tablet ou smartphone.

Diferentes tipos de apostas na Reals Bet

Os fãs de esportes podem personalizar seus palpites na Reals Bet, combinando diferentes mercados para criar apostas simples ou múltiplas. Cada um desses tipos de palpites tem seus próprios pontos fortes. A seguir, mostramos em detalhes como cada um funciona.

Apostas simples

Nas apostas simples, todos os mercados recebem palpites individuais e se comportam como eventos separados. Assim, quando as partidas terminam, você pode resgatar as apostas bem-sucedidas, independente de quantos palpites falhos acontecerem.

Essas características fazem essa categoria ser procurada por iniciantes, que buscam mais controle nas suas apostas. Porém, como os retornos desses palpites depende somente das odds de um único mercado, os retornos possíveis são menores modestos em comparação com as múltiplas.

Apostas combinadas

Também conhecidas como múltiplas, esse tipo de aposta é baseado em combinar dois ou mais mercados para criar um palpite. As seleções utilizadas aqui devem ser compatíveis e provenientes de diferentes eventos, mas se tornam interessantes pelos seus retornos potenciais.

Diferentes dos palpites simples, aqui as odds de cada mercado interagem multiplicando o retorno final. No entanto, para a aposta ser bem-sucedida, todas as seleções precisam estar corretas. Basta um único erro para que todo o bilhete falhe.

Por permitir maior flexibilidade nas combinações, as apostas múltiplas são procuradas por apostadores mais experientes. Mas, ela também pode ser útil para os iniciantes que procuram melhorar as condições de mercados como dupla chance, empate, anula e outras categorias que cobrem vários resultados ao mesmo tempo.



O futebol conta com uma rica cobertura na Reals Bet Brasil

Principais recursos do Reals Bet app

Com a versão móvel da operadora, você pode ter a experiência completa da Reals Bet no Android ou iOS. Seja nos esportes ou no cassino, a operadora conta com opções para diferentes perfis de jogadores. A seguir, apresentamos os principais diferenciais da empresa.

Reals Bet cassino App — jogos populares disponíveis

De caça-níqueis a crash games, loterias e jogos de mesa, o cassino da Reals Bet está repleto de títulos populares. Ao acessar a versão mobile da empresa, você pode encontrar várias opções de franquias reconhecidas no Brasil, entre os quais:

Fortune Tiger;

Aviator;

Big Bass Bonanza;

Gates of Olympus;

Mines;

Spaceman, entre outros.

Todos os títulos da empresa vêm de provedores de software auditados internacionalmente e fornecem jogos justos e imparciais. Marcas como PG Soft, Spribe, Smartsoft, Pragmatic Play e Evoplay, são alguns dos estúdios que disponibilizam títulos para operadora.

Fora os jogos convencionais, você também pode encontrar roletas, blackjack, bacará, pôquer e games shows no cassino ao vivo da operadora. Essas mesas controladas por dealers são as opções mais imersivas da operadora, por permitirem contato direto com outros jogadores.

Promoções no aplicativo da Reals Bet

Como mencionamos anteriormente, o catálogo de ofertas da Reals Bet é focado em promoções temporárias. Desse modo, a cobertura de bônus da casa é constantemente atualizado com recursos que podem disponibilizar giros e rodadas adicionais.

Para saber quais ofertas estão disponíveis na empresa, é preciso verificar diretamente o site e as suas redes sociais. Consultar os atendentes da operadora também pode ser útil para descobrir tanto as promoções disponíveis, quanto os seus requisitos de resgate. Aplicam-se os T&C.

Rápido e fácil de usar

Um dos destaques da versão mobile da Real Bet é a interface que se adapta ao formato do seu dispositivo. O site móvel da empresa conta com atalhos de acesso para as diferentes áreas da operadora, tornando sua navegação intuitiva.

Além disso, mesmo sem um app, a empresa é otimizada, carregando as páginas em segundos e possuindo um desempenho estável, mesmo em conexões móveis. Isso permite que você possa navegar entre apostas esportivas, cassino e promoções sem travamentos ou lentidão.

Muitos mercados na palma da sua mão

Para uma plataforma se destacar no mercado nacional, é importante que ela forneça uma vasta cobertura para as modalidades mais procuradas por aqui. Dito isso, na Reals Bet é possível encontrar centenas de opções para apostar em futebol, vôlei, e-sports e mais.

As principais categorias de mercados no pré-jogo, ao vivo e para longa duração estão disponíveis na plataforma. Logo, é possível apostar em resultados, pontos, cartões, jogadores, escanteios e outras opções a partir de mercados como:

Vencedor da partida; Total de gols Mais/Menos; Handicap de cartões; Resultado dos escanteios; Primeiro jogador a marcar, entre outros.

Além dos mercados acima, você ainda pode encontrar recursos únicos para personalizar os palpites. Afinal, a plataforma conta com a ferramenta de criar apostas, super odds, opções de apostas especiais e mais.

Apostas ao vivo pelo Reals Bet app

Caso você procure a experiência mais interativa de apostas na Reals Bet no iOS ou Android, as apostas ao vivo da empresa podem ser úteis. Esse tipo de palpite pode ser montado durante o desenvolvimento das partidas, em que cada lance importa.

Os mercados em tempo real da empresa são precisos e atualizados constantemente para refletir o que está acontecendo nas partidas. Assim, os jogadores que souberem antecipar os momentos decisivos das competições podem conseguir retornos interessantes em suas apostas.

Outro motivo para as apostas ao vivo serem procuradas pelos apostadores nacionais são os seus recursos adicionais. Até porque, muitas empresas contam com estatísticas, cash out e mesmo transmissões ao vivo que podem levar sua experiência a outro nível.

Cash out pelo celular na Reals Bet

O cash out é uma ferramenta de saque antecipado que permite cancelar palpites em andamento para resgatar uma parte das apostas. Na versão móvel da Reals Bet, esses recursos são disponibilizados em eventos escolhidos pela empresa.

Quando um cash out estiver disponível, você pode ativá-lo a qualquer momento com base na sua percepção sobre a partida. Assim, você consegue o valor da aposta inicial multiplicado pelas odds no momento do saque.

Quanto mais rápido você reagir às mudanças da partida, melhores podem ser as condições para o saque antecipado. Por causa dessas características, o cash out pode auxiliar os jogadores que acompanham todos os lances da partida.

Transmissão ao vivo no app

As transmissões ao vivo em casas de apostas são opções que permitem aos apostadores assistirem às partidas minuto a minuto. Quando disponíveis, esses recursos permitem aos jogadores terem uma visão geral sobre a partida e coletarem dados para montar palpites.

Do mesmo modo que o cash out, o streaming de eventos fica disponível somente em opções escolhidas pelas casas. Além disso, algumas operadoras podem solicitar fundos em conta para liberar o acesso às transmissões com base nos T&C.



A Reals bet é uma plataforma de apostas confiável e com bons recursos para os jogadores

Depósitos e saques pelo Reals Bet app — Aposte com Pix pelo celular

Desde 1° de janeiro, os apostadores da Reals Bet no iOS ou Android podem fazer saques e depósitos via Pix. As transferências utilizando o método criado pelo Banco Central do Brasil não possuem taxas operacionais na operadora. Confira abaixo como funcionam esses processos.

Como depositar pelo aplicativo da Reals Bet?

Após o seu cadastro na Reals Bet, é possível fazer depósitos a partir de R$5 para começar a apostar. Utilizar a versão mobile auxilia no uso de aplicativos de pagamento, permitindo que você faça sua recarga da seguinte maneira:

Primeiro, entre na sua conta da operadora; Pelo site móvel da empresa, procure e aperte na opção Depositário; Agora, selecione o sistema de pagamento Pix; Informe o valor do pagamento e aperte no botão verde Depósito para gerar o código de pagamento; Copie o código e cole no app do seu banco para confirmar o pagamento.

Os depósitos feitos na operadora são processados instantaneamente, permitindo que jogadores comecem a apostar na casa em poucos minutos. Contudo, lembre-se de que as transferências na plataforma só podem ser feitas em contas bancárias no nome do titular.

Como sacar na Reals Bet pelo celular?

Todos os jogadores com contas verificadas que possuírem pelo menos R$20 de saldo, podem fazer saques na Reals Bet. Essas transações são processadas em até 120 minutos nas contas bancárias cadastradas na empresa. Veja agora como realizar saques na versão mobile da plataforma.

Comece fazendo login na empresa; Depois, abra o menu da empresa e acesso a sua Carteira/Perfil; No novo painel, escolha a alternativa Concluir saque na seção de Depósitos e Pagamentos; Nesse momento, selecione o sistema de pagamento Pix é uma das contas cadastradas na operadora; Finalmente, adicione o valor que será resgatado e confirme a transação.

Ao todo, você pode ter até 3 contas bancárias registradas na empresa ao mesmo tempo. Em caso de suspeitas nas suas atividades, a operadora poderá solicitar procedimentos de verificação de identidade adicionais.

O aplicativo da Reals Bet é seguro?

Desde antes da regulamentação, uma das principais dúvidas dos jogadores ao começar em uma operadora é se ela é confiável. Todavia, existem vários indicativos de que utilizar a versão mobile da Reals Bet no Android ou iOS é seguro. Por exemplo:

O site utiliza tecnologias de criptografia de dados com protocolos HTTPS QUIC; A empresa já alcançou a nota máxima no Reclame Aqui; Pela casa, você pode encontrar ferramentas de jogo responsável para limitar suas atividades; Suas informações são armazenadas conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Os termos e condições da operadora são transparentes.

Além disso, a Reals Bet mantém um ambiente com suporte ativo e métodos de pagamento reconhecidos no mercado nacional. Tudo isso, para que você possa apostar sem preocupações.

É legal apostar na Reals Bet no Brasil?

A Reals Bet é confiável, sendo uma das casas de apostas que recebeu permissão da Secretaria de Prêmios e Apostas para operar. O licenciamento no rodapé do site, é o indicativo que a marca cumpriu todas as exigências do Governo Federal.

Mais do que uma licença, a plataforma também aparece na lista de marcas autorizadas do SIGAP do ministério da fazenda. Portanto, você pode utilizar o site e sua versão mobile de forma legal.

O Reals Bet app é bom?

Até aqui, apresentamos em detalhes que mesmo sem um aplicativo nativo, a versão móvel da operadora apresenta vários recursos interessantes. O principal deles é que utilizando a Reals Bet no iOS ou Android, você pode apostar de qualquer momento ou lugar.

Entretanto, a decisão final se o site mobile vale ou não a pena é uma questão pessoal. Assim, separamos abaixo as vantagens e desvantagens da empresa para que você possa tirar suas próprias conclusões.

Vantagens

A versão mobile possui um design intuitivo;

Vasto catálogo de esportes e jogos de cassino;

Suporte ao cliente em tempo integral pelo chat ao vivo.

Desvantagens

Não há um aplicativo nativo da Reals Bet para Android ou iOS;

Poderia haver mais ofertas recorrentes no site;

Poucas opções de suporte.

Atendimento ao Cliente no Reals Bet app

Para tirar as dúvidas dos apostadores e responder às reclamações, a empresa conta com diferentes opções de contato direto em português. Pelo site da casa, você pode receber assistência profissional a partir de:

Chat ao vivo - 24/7;

Telefone - Segunda a sexta, das 9h às 18h, exceto feriados.

E-mail.

Enquanto nossa equipe procurava pelo APK da Reals Bet, pudemos testar todas as opções de atendimento da plataforma. Com isso, verificamos que o telefone e o chat ao vivo atendem em menos de 7 minutos, enquanto o e-mail leva mais de uma hora para responder.

Como entrar em contato com a Reals Bet

Agora que você conhece as opções de suporte da versão mobile da Reals Bet, podemos mostrar como entrar em contato com a operadora. Então, preparamos a seguir um guia completo para utilizar o chat ao vivo da empresa.

Para começar, entre no site oficial da casa de apostas; Na operadora, procure e aperte o balão verde no canto inferior direito da tela; Aqui, você pode preencher o formulário com seu nome, e-mail, telefone, CPF, motivo de contato e descrever o problema que te fez procurar o suporte; Após enviar a sua solicitação, um atendente será acionado para atendê-lo; Dentro de alguns minutos, você pode conversar diretamente com o atendente e tirar suas dúvidas.

Perguntas frequentes sobre o aplicativo da Reals Bet Brasil

Chegou até aqui, mas ainda possui dúvidas sobre o Reals Bet app? Confira abaixo a nossa sessão de perguntas e respostas sobre a versão mobile da casa de apostas.

A Reals Bet tem aplicativo?

Não, ainda não existe um APK da Reals Bet ou outro aplicativo nativo que possa ser utilizado em aparelhos móveis. Porém, você ainda pode adicionar um atalho de acesso do site mobile ou app PWA para acessar a empresa pela tela inicial do seu smartphone.

Como se cadastrar na Reals Bet pelo celular?

Você pode se cadastrar na operadora completando o formulário de registro com os seus dados pessoais e informações de contato. Em seguida, basta informar o código de verificação enviado via SMS e fazer a verificação de identidade.

Como usar o Reals Bet app?

O app da operadora está indisponível no momento, mas você pode usar o site mobile para apostar de qualquer lugar. Com ele, você tem acesso aos mercados, jogos, ofertas, opções de suporte e várias outras funções sem precisar instalar arquivos adicionais.

Dá para jogar no Cassino da Reals Bet pelo aplicativo?

Tanto os jogos de cassino quanto as mesas ao vivo da empresa podem ser acessadas pela versão mobile da operadora. Todos os títulos do site se ajustam ao formato da tela para permitir uma experiência otimizada e com gráficos em alta resolução.

Vale a pena apostar na Reals Bet pelo app?

Embora não haja uma aplicação nativa da Real Bet, o site mobile da empresa ainda pode ser uma alternativa sólida. Afinal, além de adaptar todos os recursos da versão original, ele não ocupa espaço na memória do celular e pode ser utilizado de forma intuitiva.