Reals Bet Brasil: esportes, recursos e ofertas

A Reals Bet Brasil é uma das casas de apostas que vem se destacando entre o público brasileiro recentemente. Já regulamentada, com boa oferta de apostas esportivas e jogos, a plataforma também traz bônus e promoções para os jogadores.

Todavia, se você prefere fazer suas bets em casas de apostas já consagradas no mercado nacional, sugerimos aproveitar os recursos da bet365, da Betano e da Superbet.

Neste artigo, discutiremos como funciona a Reals Bet, quais suas principais funcionalidades e o motivo de sua relevância. Conheça tudo sobre a plataforma antes de abrir sua conta.

Vantagens

A casa de apostas Reals Bet tem muitos pontos positivos que estão atraindo cada vez mais clientes. Essas vantagens resultam em uma experiência positiva enquanto utiliza a plataforma. Veja na lista abaixo quais são esses pontos que merecem destaque:

A operadora é confiável e licenciada pelo Ministério da Fazenda;

Site organizado com a interface intuitiva;

Amplo catálogo de esportes e competições;

A plataforma oferece uma seção dedicada promovendo o jogo responsável;

Além das apostas esportivas conta com um cassino online bem variado.

Essas são algumas das características que tornam a Reals Bet Brasil uma plataforma em constante crescimento. No geral, a operadora tem uma usabilidade simples em um site bem completo em relação aos esportes e jogos de cassino.

Desvantagens

Embora tenha muitas vantagens, não podemos deixar de citar os pontos negativos da plataforma. Afinal, não existe um site perfeito e todas as operadoras contam com pequenas questões que poderiam ser melhoradas. Veja a seguir:

Não é possível usar um código promocional da Reals Bet durante o cadastro;

Não existe um aplicativo oficial, somente a versão mobile de navegador;

Somente o Pix como método de pagamento disponível;

Poucas opções de bônus da Reals Bet.

No geral, esses são os pontos que mais chamaram atenção negativamente. No entanto, isso pode variar muito de acordo com as preferências de cada apostador. A lista foi montada de forma subjetiva com base no que consideramos mais relevante.

A Reals Bet é confiável? Análise detalhada

Antes de fazer apostas na Reals Bet é preciso considerar a credibilidade da operadora. Sendo assim, buscamos entender se a operadora é confiável e legalizada.

Ao acessar o site, descobrimos que a plataforma é operada pela Reals Brasil LTDA. Em seguida, acessamos o Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) do Ministério da Fazenda. Esse site permite validar todas as casas de apostas que receberam autorização do Governo para funcionar em território nacional. Buscamos pelo nome da empresa que opera o site e encontramos sua autorização.

Desse modo, podemos afirmar que trata-se de uma plataforma que está de acordo com as regulamentações das apostas online. Isso garante uma segurança maior aos clientes, já que o site está em constante monitoramento das autoridades responsáveis.

O site tem outros indícios de sua credibilidade e reputação, por exemplo o patrocínio ao Coritiba, tradicional time de futebol. Além disso, a operadora já venceu o prêmio internacional SiGMA na categoria de Melhor Casa de Apostas Esportivas de 2024.



Visite o site da Reals Bet Brasil para conhecer uma amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online

Bônus e códigos promocionais na Reals Bet Brasil

Até existe uma página de bônus na Reals Bet, mas essa página, no momento, está vazia. É claro que isso pode mudar futuramente e novas promoções serem lançadas. Contudo, a falta de ofertas é um dos pontos fracos da plataforma, quando comparada com outras casas de apostas.

Enquanto isso, a única opção disponível são as Super Odds. Esse recurso muito popular seleciona mercados e eventos específicos e oferece odds aumentadas para essas seleções. A lista de eventos promocionais é atualizada diariamente e está disponível para todos os jogadores do site.

Atualmente, não há nenhum código promocional da Reals Bet ativo e nem a opção para incluir durante o cadastro. No entanto, isso não necessariamente afeta os jogadores, já que muitas vezes os códigos são opcionais.

Bônus de Cadastro Reals Bet

Muitos apostadores ainda procuram as casas de apostas com bônus de boas-vindas para se cadastrar. Todavia, hoje em dia os sites confiáveis e legalizados não oferecem mais esse tipo promoção. Afinal, as ofertas de cadastro foram proibidas pela nova regulamentação das bets.

Desse modo, como é esperado, não há bônus na Reals Bet especial para quem se cadastrou. A única oferta disponível agora é a Super Odds, mas mesmo no futuro, o bônus de boas-vindas não deve chegar.

Como Fazer Cadastro na Reals Bet?

Para começar a fazer apostas na Reals Bet, é preciso abrir sua conta antes. Embora o processo seja simples, vale a pena ler o nosso passo a passo para não ter dúvidas quando acessar a operadora. Confira abaixo a explicação detalhada do procedimento:

Acesse o site da Reals Bet Brasil e clique em Registre-se; Complete a ficha cadastral com todas as informações pessoais solicitadas; Leia os termos de uso da operadora e assinale que concorda; Revise todos os dados para garantir que estão corretos; Finalize o cadastro.

Após o preenchimento do formulário de cadastro será necessário validar sua identidade. Isso é uma etapa que se tornou obrigatória com a regulamentação das apostas online. Embora pareça algo desnecessário, é uma maneira eficiente de garantir a segurança dos clientes e evitar contas falsas.

Para completar a validação basta seguir as instruções da operadora. No geral, você precisa apenas enviar uma foto de um documento válido e completar uma verificação de biometria facial. Em seguida, se tudo estiver correto, sua conta será aprovada e você poderá começar a apostar.

A leitura dos termos de uso é muito importante para entender as regras gerais da Reals Bet Brasil. Por exemplo, somente maiores de 18 anos podem se cadastrar e é permitido apenas uma conta por CPF ou residência.

Como Apostar na Reals Bet?

Não é complicado fazer apostas na Reals Bet, pois a operadora tem uma interface intuitiva. No entanto, pensando em tornar sua experiência ainda mais tranquila, preparamos um guia explicativo. Veja a seguir como montar seu primeiro palpite esportivo na casa:

Acesse o site e faça login na Reals Bet; Selecione a opção Esporte para consultar as modalidades disponíveis; Escolha um esporte e a competição de sua preferência; Clique em um dos jogos disponíveis e avalie as odds e os mercados oferecidos; Clique no palpite que deseja fazer, digite um valor no bilhete de aposta e confirme.

Na Reals Bet há diferentes tipos de apostas possíveis, como pré-jogo, ao vivo e a longo prazo. Adicionalmente, pode escolher entre palpites simples ou múltiplos. Essa segunda opção consiste em adicionar mais de uma seleção ao mesmo bilhete combinando as odds.

Opções de Apostas Esportivas na Reals Bet

As apostas esportivas são um dos pontos de destaque da Reals Bet Brasil. A operadora conta com mais de 20 modalidades esportivas e dezenas de competições do mundo todo. Desse modo, os clientes dificilmente não encontram o evento que estão procurando no site.

Futebol na Reals Bet

Entre os esportes da Reals Bet Brasil, o futebol é com certeza o mais procurado pelos brasileiros. Por conta disso, a modalidade também é a que conta com maior número de ligas e eventos atualizados diariamente. Confira a seguir algumas das mais populares:

Campeonato Brasileiro;

La Liga;

Premier League;

Campeonato Italiano;

Bundesliga;

Champions League;

Copa do Brasil;

Copa Libertadores.

Essas são apenas as mais famosas, há dezenas de ligas em outros países menos tradicionais. Como a plataforma é moderna, você consegue filtrar e visualizar somente as ligas que te interessam. Isso facilita a navegação entre os eventos disponíveis para apostar. Caso contrário, seria algo praticamente impossível.

Basquete

Uma das alternativas ao futebol é o basquete, que também conta com muita variedade de competições. Esse esporte é muito popular pelos diferentes mercados, o que permite estratégias diferentes ao apostar. Conheça na lista abaixo os principais torneios de basquete:

NBA; WNBA; Euroliga; NBB; Liga ACB.

Os apostadores conseguem montar palpites nos grandes times da NBA e da Europa, assim como na nossa liga nacional. Adicionalmente, há outros países com ligas menos tradicionais, mas que também oferecem condições de apostas.

Tênis

O tênis também é uma modalidade com forte presença na Reals Bet, especialmente durante os grandes torneios do circuito mundial. O tênis oferece diversas possibilidades para palpites ao vivo, com odds que mudam rapidamente conforme o andamento das partidas. Entre os torneios mais populares disponíveis na plataforma, estão:

Wimbledon; Roland Garros; Australian Open; US Open; WTA Tour.

Além dos torneios principais, é possível encontrar jogos diários de categorias inferiores. Desse modo, até mesmo os apostadores que gostam de acompanhar de maneira mais aprofundada conseguem encontrar opções para apostar.

e-Sports

A plataforma cobre os principais campeonatos internacionais dos jogos mais populares, oferecendo mercados variados que vão além do simples vencedor da partida. É possível apostar, por exemplo, no número de mapas, kills, rounds e muito mais. Veja os principais títulos disponíveis:

League of Legends (LoL);

Counter-Strike 2 (CS2);

Dota 2;

Valorant.

Eventualmente, dependendo das competições que estão ocorrendo, outros jogos podem aparecer no catálogo. De modo geral, é uma operadora que se destaca por ter os esportes eletrônicos disponíveis aos jogadores.

Vôlei

O vôlei, apesar de não ter o mesmo volume de eventos que o futebol, é uma modalidade de destaque na Reals Bet Brasil. Inclusive, os jogos das seleções e as competições de clubes costumam atrair bastante atenção. Conheça alguns exemplos na lista a seguir:

Superliga Brasileira de Vôlei; Ligas europeias (Itália, Polônia, Turquia, etc.); Liga das Nações (VNL); Campeonato Mundial.

Em resumo, você encontra os principais times de vôlei do mundo, assim como torneios de seleções nacionais.



O futebol conta com uma rica cobertura na Reals Bet Brasil

Mercados de Apostas Reals Bet

Agora que você já entendeu a ampla variedade de esportes na operadora, vale a pena aprender sobre os principais mercados de apostas. Neste tópico explicaremos alguns dos palpites mais populares da plataforma.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Esse é o mercado mais tradicional e fácil de entender das apostas esportivas. Aqui, o apostador escolhe um dos três resultados possíveis para o tempo regulamentar de um jogo. Veja abaixo quais são essas opções:

1: vitória do time da casa;

X: empate;

2: vitória do time visitante.

Como é feita somente uma escolha, para vencer, tem que acontecer exatamente o que você selecionar. Caso contrário, a aposta é considerada perdida.

Empate Anula

Neste tipo de aposta, você precisa escolher um dos times para vencer. No entanto, existe a segurança de que, se a partida terminar empatada, a aposta será anulada. Desse modo, em caso de empate, o valor do palpite é reembolsado para sua conta.

Apostas Futuras

Essas apostas são baseadas em eventos futuros e cenários que não são resolvidos com apenas uma partida, geralmente. A seguir listamos alguns exemplos de mercados a longo prazo:

Qual time será o campeão de uma liga ou torneio;

Quem será o artilheiro da competição;

Quem vai se classificar para determinada fase;

Qual jogador será eleito o melhor do torneio.

Essas são algumas opções que os apostadores podem apostar em algumas competições. Inclusive, muitas vezes você pode fazer os palpites antes mesmo do torneio começar.

Odds na Reals Bet - Cotações Justas

As odds são o que definem o retorno em potencial de uma aposta. Ou seja, se você apostar R$10 em odds 2.0, pode receber R$20 se acertar o palpite. Portanto, claramente é algo muito importante para se avaliar.

Cada casa de apostas tem suas próprias regras e odds, então o valor costuma variar de site para site. Mesmo assim, a variação, geralmente, não é muito significativa e isso se confirma na Reals Bet. A plataforma possui cotações justas e que se comparam com a média do mercado.

Um dos diferenciais da operadora são as Super Odds. Essa promoção aumenta as cotações de alguns eventos para se destacar em relação aos concorrentes. Lembrando que essa oferta é atualizada diariamente e se aplica apenas a alguns mercados e jogos específicos.

Apostas ao Vivo na Reals Bet

Há uma seção Ao Vivo com jogos em andamento que os apostadores podem explorar. Essas apostas são mais dinâmicas, já que as odds mudam a cada acontecimento da partida. Inclusive, em alguns casos surgem mercados específicos para jogos em andamento.

A Reals Bet tem Livestreaming?

Neste momento, não há o recurso de streaming na operadora. Desse modo, não é possível assistir aos jogos em andamento diretamente pela plataforma. Como alternativa, a operadora oferece apenas estatísticas em tempo real e um campo virtual mostrando a situação do jogo.

Opção de Cash Out

É muito comum quem aposta ao vivo utilizar o recurso de cash out. Essa funcionalidade está presente na Reals Bet e serve para encerrar antecipadamente suas apostas. No caso dos palpites ao vivo é usado, pois com as mudanças das odds, você pode retirar com um retorno positivo antes do final da partida.



A Reals Bet Brasil traz um site otimizado para acesso via dispositivos móveis

App Reals Bet - Disponível para Android e iOS

A Reals Bet possui uma versão mobile otimizada que é compatível com iOS e Android. Todavia, essa versão não é um app da Reals Bet e sim um site otimizado que pode ser acessado pelo navegador.

Embora não exista um apk da Reals Bet, essa versão consegue ser uma alternativa ideal. Afinal, todas as funcionalidades da plataforma estão adaptadas para smartphones. Não há diferença entre os catálogos, os recursos ou promoções.

Como baixar Reals Bet para Android (apk)?

Como explicamos, não há um app da Reals Bet disponível para download. No entanto, existe uma alternativa para acelerar o acesso ao site através de um atalho. Para criar esse atalho, siga o passo a passo abaixo:

Abra o navegador Chrome no seu celular; Acesse o site oficial da Reals Bet; Toque nos três pontinhos no canto superior direito do navegador; Selecione a opção Adicionar à tela inicial; Dê um nome para o atalho (ex: Reals Bet) e toque em Adicionar.

Ao terminar esse processo, será criado um ícone da operadora no menu inicial do seu celular. Desse modo, basta tocar no atalho, como se fosse um app, para acessar o site mobile otimizado.

Como baixar o app da Reals Bet no iOS?

O mesmo procedimento pode ser aplicado em iPhones, mas há algumas pequenas diferenças. Sendo assim, também montamos um guia explicativo para que você não tenha dúvidas. Confira a seguir:

Abra o Safari no seu dispositivo; Entre no site da Reals Bet Brasil; Toque no ícone de compartilhar (quadrado com seta para cima); No menu que aparece, toque em Adicionar à Tela de Início; Personalize o nome do atalho e toque em Adicionar no canto superior direito.

Com isso, o ícone será criado na tela inicial do seu aparelho iOS e estará pronto para ser usado. A vantagem de ter esse atalho é agilizar o acesso à plataforma.

Métodos de Pagamento na Reals Bet

A Reals Bet Brasil utiliza dinheiro real, então é preciso realizar um primeiro depósito em sua conta. Posteriormente é possível realizar o saque do seu dinheiro, caso tenha saldo suficiente para retirar. Todas essas movimentações são processadas através do Pix.

Não há nenhum outro método de pagamento no site, somente o Pix. Embora pareça uma desvantagem, o Pix consegue cumprir o seu papel eficientemente. Esse método tem como principais características o processamento instantâneo e o horário de funcionamento 24/7. Além disso, é um método de pagamento seguro e regulado pelo Governo Federal.

Como fazer depósitos na Reals Bet?

Assim que você finalizar a validação de identidade, já poderá começar a realizar os depósitos em sua conta. Para seguir com seu primeiro depósito, basta seguir as instruções abaixo:

Faça login na Reals Bet para acessar sua conta; Clique no botão de depósito, localizado no canto superior direito; Digite o quanto você deseja transferir e confirme para gerar o código Pix; Utilize o aplicativo do seu banco para ler o QR Code ou utilize a função copiar e colar; Faça o pagamento e aguarde.

Como o processamento do Pix é instantâneo, em questão de segundos o dinheiro entra na sua carteira de apostas. Lembrando que você só pode depositar de contas que são de sua titularidade. Essa é uma medida para assegurar a segurança de todos os clientes.

Opções de Depósito

Os depósitos da Reals Bet são todos processados através do Pix. Esse é o único método de pagamento disponível e não há outras alternativas, por enquanto.

Como fazer saques na Reals Bet?

É claro que após suas apostas na Reals Bet é normal querer sacar o saldo remanescente em sua carteira. A operadora permite que você faça solicitações de saque. Confira como você pode fazer o seu pedido:

Acesse o site da Reals Bet e entre no seu perfil; Em seguida, clique em Depósitos e pagamentos; Depois disso, escolha a opção de saque; Digite as informações necessárias e o quanto você deseja retirar; Confirme a solicitação.

Assim que o saque for aprovado e processado, o dinheiro entrará na sua conta. Assim como no caso dos depósitos, o saque só é concluído para contas de sua titularidade. Além disso, é necessário completar a validação de identidade tanto para depositar, quanto para sacar.

Opções de Saque

O único método disponível para sacar da Reals Bet Brasil é usando o Pix. Desse modo, será necessário cadastrar uma conta de sua titularidade na plataforma. Em seguida, poderá solicitar os saques através do Pix.

Suporte Reals Bet - Atendimento ao Cliente 24 Horas

O suporte ao cliente é um critério muito relevante que não pode deixar de ser conferido pelos apostadores. Afinal, não existe um site perfeito e problemas e dúvidas podem aparecer eventualmente.

No caso da Reals Bet, há atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, todo suporte prestado é em português, sendo ideal para os jogadores brasileiros. Confira a seguir quais os canais de atendimento estão disponíveis:

Chat ao vivo;

E-mail.

A página de suporte da Reals Bet não é muito completa quando comparada com outras operadoras. Por exemplo, não há um menu com respostas para perguntas frequentes. Além disso, não fica claro por onde você deve mandar o seu e-mail.

Por conta disso, o método mais utilizado e recomendado é o chat ao vivo. Esse canal fica disponível 24 horas por dia e pode ser acessado diretamente pelo site. Para iniciar o atendimento basta clicar no balão em destaque, no canto inferior direito.

O atendimento via chat é em tempo real, então você recebe respostas rápidas e conversa com fluidez com os atendentes. Em nossos testes, mostrou-se um suporte cordial e eficiente que proporciona a sensação de segurança ao apostar.

Licença de Apostas da Reals Bet

Como já citamos anteriormente, hoje em dia somente as casas de apostas licenciadas corretamente podem operar no Brasil. No caso da Reals Bet, a plataforma é licenciada junto ao Governo Federal por meio do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP).

Esse site lista todas as empresas que operam sites de apostas que foram autorizadas a funcionar. Para garantir a segurança da plataforma, pesquisamos pela Reals BRASIL LTDA e a encontramos. Ao fazer isso, encontramos o site na lista de plataformas licenciadas.

É Legal Apostar na Reals Bet no Brasil?

As casas de apostas online são legais no Brasil desde que sigam a regulamentação atual. Como a Reals Bet Brasil está listada no SIGAP, podemos afirmar que é um site legalizado. Portanto, apostar nesta plataforma também é considerado legal.

Perguntas Frequentes sobre a Reals Bet

Ao longo do nosso artigo, conseguimos abranger a grande maioria das funcionalidades da Reals Bet. No entanto, algumas dúvidas podem ter surgido durante sua leitura. Por isso, preparamos esse tópico para responder algumas perguntas frequentes sobre a operadora.

O que é Reals Bet?

A Reals Bet é uma plataforma de apostas esportivas e jogos de cassino online voltada para o público brasileiro. A operadora oferece uma grande variedade de esportes, mercados de apostas e jogos de cassino para seus clientes.

Como funciona a Reals Bet?

Após criar uma conta e fazer um depósito, o usuário pode escolher entre centenas de eventos esportivos para apostar. Além das apostas pré-jogo, também é possível apostar ao vivo e a longo prazo. Os clientes têm a opção de montar palpites simples ou múltiplos.

O que significa handicap asiático na Reals Bet?

O handicap asiático é um mercado de apostas que busca equilibrar as probabilidades entre duas equipes. Em vez de apostar apenas no vencedor, o apostador aposta considerando uma vantagem ou desvantagem fictícia. Isso também exclui o empate da equação.

O que é Cash Out na Reals Bet?

O Cash Out é um recurso com a função de encerrar uma aposta antes do fim do evento. Na Reals Bet essa funcionalidade está disponível e é oferecida em alguns casos. A ferramenta é usada especialmente por quem gosta de fazer apostas ao vivo.