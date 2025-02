Por que apostar no Brighton contra o Chelsea? Veja odds

O jogo Brighton x Chelsea pela 25ª rodada da Premier League vai ser disputado nesta sexta-feira (14/02). Direto do Amex Stadium, as equipes tentam subir na tabela em um confronto cercado de expectativas. Assim, veja o que esperar da partida, com os fatos mais relevantes dos dois times.

Odds Brighton x Chelsea

Brighton e Chelsea se enfrentam com odds bem equilibradas, devido aos números apresentados pelas equipes recentemente.

Porém, com uma campanha melhor e uma camisa mais pesada, os Blues aparecem com ligeiro favoritismo.

O time tem 43% de chances de vitória. Então, confira na sequência as odds para o resultado do jogo.

Mercado: Resultado final

Vitória do Brighton - 2.90 Empate - 3.60 Vitória do Chelsea - 2.30

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 13 de fevereiro de 2025 às 18 horas.

Confronto recente

O primeiro dado para considerar nesta rodada é que os dois clubes se enfrentaram recentemente. Em jogo válido pela Copa da Inglaterra, o Brighton levou a melhor e venceu por 2 a 1. O clube até largou atrás, sendo surpreendido aos cinco minutos pelo Chelsea, mas mostrou poder de reação e buscou a virada.

Inclusive, um roteiro similar nesta sexta-feira tem odds de 10.00 para 1.00. A aposta vai para selecionar o Brighton ganhando após estar em desvantagem.

Defesa do Chelsea

Um segundo fator que pesa favoravelmente ao Brighton é o desempenho defensivo do Chelsea. A equipe foi vazada em todos os últimos cinco compromissos. Em três ocasiões chegou a levar pelo menos dois gols. Portanto, cria-se um cenário difícil para os Blues conseguirem um resultado positivo.

A situação possibilita uma aposta no total de gols. Ao selecionar o total acima de 2.5, o retorno é de 1.53. Com a aposta, o confronto tem que ter no mínimo três bolas nas redes. Algo que também ocorreu nos últimos seis compromissos do Chelsea.

Desempenho do Chelsea fora de casa

Para completar o favoritismo do Brighton tem o mando de campo. A equipe não chega a ser brilhante em casa, mas perdeu somente três dos últimos dez jogos no Amex Stadium. Porém, o que pesa mesmo é o desempenho negativo do Chelsea.

Os Blues não sabem o que é vencer quando atuam fora de casa desde 12 de dezembro. Desde então, foram cinco compromissos, com dois empates e três derrotas. Em quatro desses jogos o time saiu vazado.

Desta forma, é possível ao menos cogitar o Brighton com a dupla-chance. Neste mercado, ao selecionar o time com vitória ou empate, o retorno é de 1.57 para 1.00.

