Está pensando em escolher Pixbet ou Betano para suas próximas apostas online? A comparação, neste caso, é entre uma plataforma nova e outra já bem estabelecida no Brasil. Então, vale a pena entender qual delas vantagem em cada quesito avaliado.

De antemão, é importante que você saiba que a Pixbet teve suspensa a autorização para operar apostas no Brasil. A medida é uma determinação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, do Governo Federal.

Portanto, se você busca por casas de apostas regulamentadas e com uma reputação sólida no mercado nacional,como a Betano.

A Betano conta com um generoso catálogo de apostas

BETANO:

⭐️ Mercado de apostas: 35 categorias, incluindo eSports e muito mais;

⭐️Odds: Odds atraentes em futebol, eSports e mais modalidades;

⭐️ App para celular/tablet: Aplicativo repleto de recursos para Android;

⭐️ Streaming ao vivo: Libertadores, Copa do Brasil, futebol europeu, eSports, MLB, ATP, WTA, Liga Futsal e mais.

Ir para a Betano >>

A Pixbet possui um bom aplicativo para quem quer apostar pelo celular

PIXBET:

⭐️ Mercado de apostas: 19 categorias, com foco nos esportes mais populares;

⭐️Odds: Odds competitivas em jogos de futebol;

⭐️ App para celular/tablet: Aplicativo leve, rápido e fácil de navegar;

⭐️ Streaming ao vivo: Libertadores, Copa Sul-Americana e eSports.

A Pixbet possui autorização para operar no Brasil?

De acordo com a portaria publicada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA-MF), a autorização provisória de operação da Pixbet, assim como a de outras empresas de apostas, foi suspensa no dia 11 de abril de 2025.

Essa suspensão foi implementada devido à falta de apresentação de documentos técnicos obrigatórios pela regulamentação, como certificados e sistemas de apostas.

A suspensão tem um prazo máximo de 90 dias. Caso a Pixbet forneça a documentação exigida dentro desse período, a suspensão poderá ser reavaliada, permitindo a concessão de uma autorização definitiva.

Mercados de apostas: Betano

Agora, vamos conferir qual das marcas tem mais e melhores mercados de apostas: Pixbet ou Betano. Novamente, vale a pena lembrar que essa é uma disputa entre um operador que existe há pouco tempo e outro que já está há muitos anos em atividade. Dito isso, quem leva a melhor?

A Pixbet tem 19 categorias de apostas em seu site. Entre elas, estão as modalidades mais populares — por exemplo, esportes como futebol, tênis, boxe e basquete. A plataforma também tem algumas opções menos visadas, como dardos e futebol australiano, além de eSports.

A Betano conta com 35 categorias de apostas. Portanto, ela tem quase o dobro de categorias na comparação com a Pixbet. Encontramos nela todas as modalidades mais conhecidas, mas também uma profundidade bem grande nas opções menos populares.

Afinal, o que uma tem que a outra não tem?

- Na Pixbet: futebol australiano

- Na Betano: atletismo, badminton, ciclismo, esportes de inverno, futebol de praia, futsal, golfe, Jogos Olímpicos, lacrosse, Moto GP, polo aquático, rugby, sinuca, speedway, surfe, vôlei de praia, xadrez

A falta de apostas em entretenimento também chama a atenção na Pixbet. Afinal, a Betano oferece palpites em dezenas de premiações, programas de TV, bilheterias do cinema e muito mais. Além disso, tem diversos mercados de política.

No caso da Pixbet, a única opção de entretenimento é o Festival de Parintins. É pouco, mas ao mesmo tempo é uma oferta pouco comum em casas de apostas — ou seja, pode ser um diferencial deste operador.

É melhor Pixbet ou Betano? Bom, a não ser que você goste muito de apostas de futebol australiano ou no Festival de Parintins, a melhor escolha fica clara. A Betano tem muito mais modalidades de apostas que a Pixbet, cobrindo diversas opções importantes.

Ir para a Betano >>

Quantidade de mercados de apostas: Betano

Quando a comparação é do número de mercados de apostas de cada operador, a Betano também leva vantagem. Pelo menos, se levarmos em conta as opções que as duas plataformas disponibilizam em jogos do Campeonato Brasileiro Série A.

A Betano costuma oferecer mais de 130 mercados de apostas em jogos do Brasileirão. Já o número de opções na plataforma da Pixbet fica em torno de 80 por partida.

No entanto, é importante deixar claro que estamos falando apenas de uma competição dentro de um esporte específico. Logicamente, esse é um torneio importante e muito visado pelos apostadores brasileiros. Ainda assim, nada impede que a Pixbet se saia melhor em outras modalidades, por exemplo.

Odds de apostas: Betano

Antes de escolher entre Pixbet ou Betano, também é importante conferir as odds das duas casas de apostas. As cotas que elas oferecem têm impacto direto sobre os ganhos dos apostadores. Então, são uma informação essencial para a sua decisão.

Como é virtualmente impossível comparar todas as odds de todos os esportes, usamos apenas um exemplo. A nossa comparação foi feita com as cotas para apostas no Resultado Final do jogo entre Flamengo e Cruzeiro pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

Na tabela abaixo, estão as odds das casas de apostas na hora em que foi feita a comparação:

Resultado da Aposta Pixbet Betano Flamengo 1.61 1.57 Empate 4.03 4.00 Cruzeiro 5.51 6.20

As odds estavam um pouco melhores na Pixbet, considerando as apostas no Flamengo ou em um empate. Por outro lado, eram bem superiores para quem fosse apostar no Cruzeiro. Por isso, calculamos o payout total e a margem da casa nesse mercado. E o resultado foi o seguinte:

- Pixbet: 5,07%

- Betano: 4.82%

A Betano demonstrou praticar uma margem menor que a da Pixbet. A diferença foi pequena, mas suficiente para que ela levasse vantagem, mais uma vez, em nossa comparação. Afinal, esses dados indicam que as odds da Betano tendem a ser melhores que as da sua rival.

Use o Betano app para fazer apostas diretamente pelo celular

Aplicativo mobile: Betano

Ao considerar Pixbet ou Betano para seus palpites, você também pode ter interesse na experiência mobile que elas oferecem. Afinal, as apostas esportivas são feitas cada vez mais em dispositivos móveis. Então, vale a pena conferir se esses operadores oferecem um aplicativo para celular ou tablet.

A resposta é boa em ambos os casos: ambas as casas de apostas online têm apps para aparelhos com Android. Então, pudemos baixar e testar as duas opções.

O app da Pixbet é bem leve. Ele não ocupa tanto espaço na memória e tem uma navegação amigável. Em grande parte, isso se deve ao fato de a Pixbet não ter tantas opções de apostas. Ainda assim, não deixa de ser positivo um aplicativo rápido e que exija pouco do processador.

Já a Betano tem um aplicativo bem completo. Afinal, conta com mais mercados de apostas, recursos e efeitos gráficos. Ao mesmo tempo, acaba exigindo mais do dispositivo. Então, leve isso em conta ao escolher entre um operador e outro.

Então, qual o melhor aplicativo? Nós achamos Betano app superior ao da Pixbet. No entanto, isso se deve principalmente à qualidade geral de cada plataforma, que acaba refletindo no que cada aplicativo oferece aos usuários.

Baixar o app >>

Streaming ao vivo: Betano

Para quem gosta de fazer apostas ao vivo, as transmissões via streaming são outro elemento na experiência em uma plataforma. Então, resolvemos conferir se Pixbet ou Betano levam a melhor nesse quesito. Afinal, qual delas tem a solução de streaming mais completa?

A Pixbet tem surpreendido ao transmitir jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Para uma plataforma que chegou há pouco tempo ao mercado, impressiona que tenha os direitos de duas competições tão importantes. Logicamente, os maiores beneficiados são os usuários.

Mesmo assim, a Betano acaba se saindo melhor também nesta categoria. Afinal, ela também transmite jogos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. E cobre ainda dezenas de outros torneios de futebol importantes, incluindo as principais ligas nacionais da Europa.

Além disso, a Betano se destaca por oferecer streaming de eventos de tênis, como os circuitos ATP e WTA. E transmite jogos da NBA, da MLB e da Liga Futsal, entre muitas outras opções. Resumindo, a variedade e a quantidade de eventos via streaming é maior na Betano que na Pixbet.

Ir para a Betano >>

Na nossa decisão final, a Betano se saiu melhor que a Pixbet em suas funcionalidades

Nossa Decisão: Pixbet ou Betano, qual é a melhor?

Após uma das marcas ter se saído melhor em todos os quesitos avaliados, a nossa conclusão não poderia ser outra: a Betano venceu a comparação com a Pixbet.

A Betano tem uma variedade bem maior de esportes e mercados de apostas que a PixBet. Além disso, oferece bem mais transmissões via streaming que a sua rival. Já no embate entre as odds das duas plataformas, a vantagem é menor — mas mesmo assim notamos uma leve superioridade da Betano sobre a Pixbet.

A qualidade da Betano acaba refletindo em seu aplicativo para Android, que é mais completo. Neste caso, a Pixbet tem como trunfo um app mais leve e rápido, uma vez que também conta com menos recursos.

Dependendo dos seus interesses e preferências pessoais, você pode chegar a uma decisão bem diferente. Então, antes de escolher Pixbet ou Betano como seu próximo destino, reserve alguns minutos para avaliar cada plataforma com calma.

Ir para a Betano >>