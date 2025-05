As possibilidades para fazer apostas na GingaBet são extremamente variadas, já que a casa conta com diversas modalidades esportivas e odds competitivas. Embora recém-chegada ao mercado nacional, a plataforma já conta com licença para operar no país e um código promocional Gingabet.

Para que você conheça melhor a GingaBet Brasil, criamos este artigo com as principais informações sobre a casa. Dessa forma, saiba como se cadastrar e obter bônus, além de ter uma análise dos métodos de pagamento e do Gingabet app.

A GingaBet é confiável?

Antes de criar uma conta em uma casa de apostas, é preciso se certificar de que trata-se de uma plataforma segura e confiável. Afinal de contas, ao se cadastrar em uma plataforma, você fornece dados pessoais e para fazer apostas e jogar em cassino, é necessário realizar pagamentos.

Além do fato de que, em algum momento, você irá solicitar saques de seus possíveis retornos.

Por este motivo, analisamos os aspectos necessários que nos permitem afirmar que a GingaBet é uma casa de apostas confiável. Assim, você poderá se concentrar apenas em seu entretenimento.

O primeiro ponto que verificamos foi a segurança do site da GingaBet. Identificamos que a GingaBet Brasil utiliza em sua plataforma o sistema de criptografia SSL, que protege a transmissão de dados entre seu dispositivo e os servidores da operadora. Assim, você tem a garantia de que o tráfego das informações está seguro.

Também verificamos que a GingaBet Brasil ainda não possui reputação definida no site Reclame Aqui. A casa de apostas ainda está sendo analisada pelo site de apoio ao consumidor e, possivelmente, em breve terá uma reputação. De qualquer forma, é possível ver no Reclame Aqui que a GingaBet respondeu todos os contatos recebidos e possui uma média de menos de 24 horas para respostas.

É legal apostar na GingaBet no Brasil?

As apostas online são permitidas no Brasil desde 2018, porém, só passaram a ser regulamentadas pela Lei 14.790/2023. A chamada Lei das Bets determina que as plataformas que operam no país tenham uma licença local expedida pelo Governo Federal.

Verificamos que a GingaBet é operada pela Jogo Principal Ltda., uma empresa com sede no Brasil e autorizada no país. A empresa é autorizada segundo a Autorização nº 2.104 - 39, de acordo com a Portaria nº 2.104/2024 da SPA/MF (Secretaria de Prêmios e Apostas). Dessa forma, pode-se afirmar que as apostas na GingaBet são legais no Brasil, pois a operadora possui a licença necessária.



O site da Gingabet conta com um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos online | Crédito: Reprodução / Gingabet

Bônus na GingaBet Brasil

Um dos fatores mais buscados pelos usuários é ativar ofertas para fazer apostas na GingaBet. Nesse sentido, verificamos que a plataforma traz a seção Promoções, a qual pode ser acessada pelo menu principal do site.

Contudo, não há opções de ofertas ou bônus da GingaBet Brasil disponíveis em sua área promocional neste momento. Porém, vale a pena acompanhar as novidades na casa de apostas para saber mais sobre futuros bônus da GingaBet no site.

Afinal, essa é uma tendência na maioria das casas de apostas e que pode ser trazida em breve também pela GingaBet.

Como fazer cadastro na GingaBet?

Ao acessar a GingaBet é possível notar que houve um cuidado muito grande para que o site fosse extremamente intuitivo. Desta forma, criar uma conta para fazer apostas na GingaBet é algo muito rápido e simples.

Após preencher algumas informações na plataforma, seu cadastro estará pronto para uso. Vale lembrar que não há um bônus da GingaBet exclusivo para novos usuários. Apesar da facilidade, para tornar as coisas ainda mais simples, criamos um passo a passo mostrando como criar seu cadastro na GingaBet:

Acesse o site da GingaBet e, no canto superior da tela, clique em Cadastro; Informe o seu número de telefone e clique em Próximo; Agora, informe o seu CPF e clique em Próximo; Forneça seus dados de endereço e avance novamente; Digite seu e-mail, clique em próximo, e informe o código enviado pela GingaBet; Crie uma senha e marque as caixas indicando aceitar os termos e políticas e confirmando não pertencer a uma categoria restrita antes de finalizar.

Agora, vamos falar sobre como realizar o processo de verificação de identidade. Verificar a identidade é um pré-requisito para que você possa fazer depósitos na GingaBet Brasil.

Para verificar sua identidade é preciso fazer seu login na GingaBet, clicar no menu no canto superior direito e acessar Informações Pessoais. Feito isso, no menu lateral esquerdo, clique em Verificação de perfil e em seguida em Escaneie seu Documento de Identidade. Escaneie o QR Code com seu celular para seguir.

No seu celular, escolha o documento que deseja enviar e se prefere tirar uma foto ou enviar o documento original. Feito isso, é preciso fazer o reconhecimento facial para concluir o processo. Agora, você pode utilizar todos os recursos presentes na GingaBet Brasil.

Como apostar na GingaBet?

Para que você possa fazer suas apostas na GingaBet é preciso que você tenha um cadastro na plataforma, tenha sua identidade verificada e possua saldo em sua carteira virtual. Cumprindo com estes requisitos, você poderá fazer suas apostas na GingaBet.

Para fazer uma aposta, após fazer o login na GingaBet, você deverá seguir alguns passos para apostar. Confira os detalhes a seguir:

Acesse a seção Esporte ou Apostas ao vivo; Escolha a modalidade esportiva na qual pretende fazer suas apostas na GingaBet; Agora, escolha o evento esportivo para fazer seu palpite; Selecione um dos mercados de apostas e o seu palpite; Informe o valor da sua aposta no boletim e clique em Apostar.

Este passo a passo indica como proceder para realizar uma aposta simples na operadora. Porém, na GingaBet também é possível fazer apostas múltiplas.

Para fazer uma aposta múltipla é preciso selecionar mais de um mercado ou mais de um evento esportivo no mesmo boletim. Para obter um palpite vencedor em uma aposta múltipla é preciso que todas as previsões se confirmem.

Normalmente, as apostas múltiplas oferecem odds mais interessantes devido a necessidade de mais de um evento se confirmar. Este tipo de aposta é mais indicado para usuários mais experientes por serem mais complexas.

Opções de apostas esportivas na GingaBet

Um dos grandes destaques que observamos é a quantidade de modalidades esportivas disponíveis para apostas na GingaBet. A operadora possibilita palpitar tanto em modalidades muito populares entre os brasileiros, quanto em modalidades de nicho.

Assim, a GingaBet Brasil consegue atender um público mais amplo e variado em sua plataforma. A seguir você confere algumas das modalidades mais populares em que se pode fazer apostas na GingaBet.

O futebol é o esporte com a maior cobertura no site da Gingabet, com destaque para as competições nacionais e internacionais

Futebol na GingaBet

O futebol é, sem sombra de dúvidas, o esporte mais popular entre os brasileiros e também o mais popular entre os apostadores. Por este motivo, o futebol não poderia estar de fora da lista de modalidades esportivas presentes na GingaBet.

É possível fazer apostas na GingaBet em diversos torneios dos mais variados países. Entre os campeonatos nacionais em que é possível fazer apostas na GingaBet podemos citar a Premier League, a LaLiga, a Serie A e a Bundesliga.A casa também tem em seu portfólio torneios continentais como a Champions League, a Libertadores, a Europa League e a Copa Sul-Americana.

Quando o assunto é futebol brasileiro, a GingaBet mostra que não está para brincadeira. Na casa é possível apostar não apenas na Série A do Brasileirão, mas também nas séries B, C e D. Deste modo, podemos dizer a GingaBet Brasil é uma das casas mais completas quando o assunto é futebol

Basquete

As opções para apostas na GingaBet em basquete fogem totalmente do básico. Normalmente, em outras casas, vemos opções de apostas apenas na NBA e, quando muito, no NBB.

Além de permitir apostas na liga americana e brasileira, a GingaBet possibilita que sejam feitas apostas em muitos outros torneios. É possível palpitar em ligas nacionais de países como Inglaterra, Itália, Argentina, Noruega, Áustria, Lituânia, República Checa e muitos outros.

Além de poder apostar nas ligas nacionais, a GingaBet conta com torneios internacionais da modalidade. Dois dos principais torneios europeus de basquete, a Euroleague e a Eurocup, estão disponíveis para apostas na GingaBet.

Tênis

O tênis é um dos esportes mais populares do mundo, com seus principais torneios sendo acompanhados por muitos fãs. Assim, as apostas em tênis também atraem muito a atenção dos fãs de apostas esportivas.

Na GingaBet Brasil é possível fazer apostas em torneios promovidos tanto pela ATP, que é a entidade que regula o tênis profissional masculino, quanto pela WTA, que é o órgão que regula o tênis feminino. Inclusive, a casa possibilita apostar em torneios de Grand Slam.

e-Sports

Já tem algum tempo que os eSports conquistaram uma enorme popularidade em todo mundo. Os torneios das modalidades de eSports são acompanhados por milhões de entusiastas, o que só faz crescer sua relevância.

Na GingaBet as apostas em eSports não são possíveis neste momento. A casa de apostas não disponibiliza nenhuma das modalidades da categoria. Entretanto, devido a crescente popularidade dos eSports, é possível que a plataforma passe a oferecer apostas nesta categoria em algum momento.

Vôlei

O vôlei é um dos esportes favoritos do público brasileiro. Tanto os torneios femininos, quanto os masculino, contam com uma grande quantidade de fãs.

Na GingaBet Brasil, quem é fã de vôlei, poderá apostar em partidas de torneios dos mais variados países. É possível apostar em torneios de países como Itália, Grécia, Coréia do Sul, República Tcheca, entre outros.

Mercados de apostas na GingaBet

Os mercados de apostas são considerados por muitos apostadores como o coração das casas de apostas. E isso faz sentido, já que são os mercados de apostas que determinam no que se pode palpitar em uma plataforma. Por este motivo, reunimos alguns dos mercados mais populares disponíveis para apostas na GingaBet.

1 x 2 – Escolha o Vencedor da Partida

Este mercado de apostas é extremamente popular em algumas das modalidades esportivas mais populares. É possível apostar neste mercado em modalidades como futebol, futsal e basquete. Neste mercado, o apostador deverá prever o resultado da partida em seu tempo regulamentar: vitória do Time 1, empate (x) ou vitória do Time 2.

Empate Anula

Aqui temos outro mercado que é muito popular para palpites em futebol e que está disponível para apostas na GingaBet. Neste mercado é preciso escolher entre duas possibilidades: vitória do Time 1 ou vitória do Time 2. Caso a partida termine empatada, o valor apostador é devolvido ao salto de sua carteira virtual na operadora.

Apostas Futuras

Este mercado de apostas, também conhecido como mercado de longo prazo, pode abranger diferentes possibilidades de apostas. É possível, por exemplo, fazer palpites indicando quem será o campeão de um torneio ou se uma equipe será rebaixada. O que caracteriza este mercado é que o resultado só fica disponível depois de um tempo, como ao final de um campeonato.

Ambos os Times Marcam

Este mercado é bastante interessante, já que o resultado da partida pode não ser determinante para uma aposta vencedora. As opções para palpite neste mercado são Sim ou Não. Caso aposte em Sim, é preciso que os dois times marquem, independente do resultado final e se apostar em não, apenas uma das equipes, ou nenhuma delas, poderá marcar.

1º Time a Marcar

Aqui temos outro mercado em que o resultado final da partida pode ficar em segundo plano. Você terá três opções para fazer seu palpite: Time 1, Time 2 ou Nenhum. Caso você faça sua aposta na opção Nenhum, obrigatoriamente o resultado da partida deverá ser 0 x 0.

Odds na GingaBet

As odds, além de indicar as chances de um determinado evento acontecer, também servem como multiplicadoras do valor apostado. Ao fazer apostas em esportes, é importante que você verifique as odds para saber se a sua previsão tem mais ou menos chances de acontecer.

Ao fazer apostas na GingaBet, você poderá visualizar as informações sobre as odds de cada mercado de maneira bastante fácil. Além disso, você poderá escolher se prefere visualizar as odds no formato decimal ou americano.

Odds da GingaBet

Apesar de, no momento, não existir um bônus da GingaBet, a casa tem um diferencial para você fazer suas apostas na GingaBet: trata-se das Super Odds da casa. As Super Odds trazem um aumento significativo nas odds de determinados eventos esportivos.

Um exemplo das Super Odds na GingaBet pode ser observado no jogo Universidad de Chile x Botafogo. As odds normais para o palpite Menos de 2 no mercado Total de Gols - Mais/Menos eram de 2.43, mas com as Super Odds passaram para 2.55. Para acessar as Super Odds basta, na seção de Esportes, clicar na opção Super Odds.

Apostas ao vivo na GingaBet

Apostar em determinado jogo pode trazer um tempero extra ao ato de acompanhar e torcer por determinado atleta ou equipe. Isso fica ainda mais evidente nas apostas ao vivo, já que você pode realizar mudanças em suas estratégias de apostas de acordo com o que ocorre na partida.

As apostas ao vivo estão presentes na GingaBet Brasil e você poderá escolher entre eventos das mais variadas modalidades. Para saber quais partidas estão disponíveis para apostas ao vivo, basta acessar a área destinada a este tipo de aposta no site da GingaBet.

A GingaBet tem Live Streaming?

Este recurso, também conhecido como streaming ao vivo ou como transmissão ao vivo. Com ele, o usuário pode acompanhar a partida ao vivo, com som e imagem, diretamente na plataforma de apostas.

Enfrentando, no momento, as apostas na GingaBet não acompanham este recurso. Porém, vale a pena acompanhar as atualizações na GingaBet para saber se este recurso passará a ser oferecido pela casa.

Opção de Cash Out

O Cash Out é outro recurso que é característico das apostas ao vivo e permite que uma aposta seja encerrada antes do término do evento esportivo. Desta maneira, é possível solicitar retornos antecipados de uma aposta realizada previamente caso o seu palpite esteja se confirmando. O Cash Out também pode ser utilizado para diminuir possíveis perdas caso o resultado previsto não esteja acontecendo.

O código promocional Gingabet é seu passaporte para a plataforma de apostas

App GingaBet

Para fazer apostas na plataforma utilizando um dispositivo móvel não é preciso fazer o download de um apk da GingaBet. Isso é possível pois a versão mobile do site da casa de apostas é totalmente adaptado para uso em celulares e tablets. Além disso, no momento, não há um app da GingaBet disponível.

A ausência de um app da GingaBet não causa grandes impactos na experiência de apostar ou jogar pelo celular. Por meio da versão mobile do site é possível criar um cadastro, verificar a identidade, utilizar um código promocional da GingaBet, fazer depósitos, apostar, jogar em cassino e solicitar saques.

É importante destacar que ao utilizar a versão mobile do site, você evitar ocupar espaço de armazenamento baixando um apk da GingaBet. Além disso, se houvesse um app da GingaBet, ele também ocuparia mais espaço de armazenamento de seu dispositivo.

Como baixar o app da GingaBet para Android?

Como mencionamos antes, ainda não está disponível um apk da GingaBet para instalação de um app nativo. Porém, é possível criar um atalho para o site da GingaBet diretamente na tela inicial de seu dispositivo Android.

Confira a seguir como proceder para criar um atalho do site da casa de apostas:

Acesse o site da GingaBet Brasil utilizando o navegador de seu Android; Agora, clique nos três pontinhos para acessar o menu do navegador; Em seguida, clique na opção Adicionar à tela inicial; No pop up que surgir, clique em Instalar para finalizar a operação.

Agora que o atalho para o site da GingaBet está instalado na tela inicial de seu Android, basta clicar sobre ele para ir direto para o site da casa. O funcionamento do atalho é muito semelhante ao de um aplicativo, porém sem a necessidade de instalar um apk da GingaBet.

Como baixar o app da GingaBet no iOS?

Assim como ocorre com os usuários de dispositivos Android, quem usa aparelhos com sistema operacional iOS deverá recorrer à versão mobile do site da GingaBet. Quem utilizar um celular ou tablet com iOS também poderá instalar um atalho na tela inicial do dispositivo. Confira a seguir como criar o atalho:

Utilizando o navegador do seu iOS, acesse o site da GingaBet; Clique no ícone de compartilhamento do navegador; Agora, clique na opção Adicionar à Tela de Início; Para concluir, clique em Adicionar.

O funcionamento do atalho da GingaBet em dispositivos com iOS é muito parecido com o de um app comum. Clicando sobre o ícone, o site da GingaBet será aberto automaticamente em seu navegador. Além disso, você contará com todas as funcionalidades da versão desktop do site, porém, em um dispositivo móvel.

Métodos de pagamento na GingaBet

Atualmente, o único método de pagamento disponível na GingaBet Brasil é o Pix. Esta opção é a única tanto para depósitos, quanto para saque.

Contar apenas com o Pix como método de pagamento não é um problema. O Pix é uma forma de pagamento extremamente difundida no Brasil, além de ser muito prática. É importante dizer que depósitos e saques na GingaBet só podem ser realizados utilizando contas bancárias em nome do titular do cadastro.

Como fazer depósitos na GingaBet?

Tendo seu cadastro criado e sua identidade verificada na GingaBet, você poderá fazer seu primeiro depósito na casa de apostas. Vale lembrar que na GingaBet a única opção para pagamento é o Pix. Veja os detalhes sobre como fazer um depósito na plataforma.

Logado no site da GingaBet, clique em Depósito na parte superior direita da tela; Informe o valor que pretende depositar e clique em Depositar; Abra o seu app bancário, escaneie o QR Code ou copie e cole o código e finalize o pagamento.

O prazo para que o pagamento seja identificado e passe a fazer parte do seu saldo na casa é instantâneo. Não são cobradas taxas para depósito pela casa e o valor do pagamento caí integralmente em sua conta na GingaBet. O valor mínimo para depósito é de R$1, enquanto o valor máximo é de R$10.000 por operação.

Como fazer saques na GingaBet?

Os saques na GingaBet são realizados exclusivamente por Pix. Para fazer uma solicitação de saque, siga o passo a passo abaixo:

Logado em sua conta, acesse o menu no canto superior esquerdo e clique em Informações Pessoais; Agora, no menu lateral do lado esquerdo, clique em Saque; Informe o valor de seu saque e clique em Confirmar; Escaneie o QR Code com seu celular para fazer o reconhecimento facial e concluir a operação.

Os saque via Pix na GingaBet são processados de maneira instantânea. A casa de apostas não possui valores mínimos e máximos por retirada e nem mesmo limites diários de operações. A GingaBet também não cobra taxas para saque de valores de sua carteira virtual.

Suporte GingaBet - Atendimento ao Cliente

O serviço de atendimento ao cliente é primordial para que os usuários possam ter uma boa experiência na plataforma. Afinal de contas, caso surja alguma dúvida ou problema, as respostas precisam ser rápidas e assertivas.

Na GingaBet Brasil, o principal canal de atendimento é o chat que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Inicialmente o atendimento é realizado por um robô, mas caso você não encontre a solução para sua dúvida ou problema, poderá solicitar atendimento humano. Em nossos testes, as respostas dadas pelo suporte da GingaBet foram rápidas e bastante assertivas.

Outra alternativa para receber atendimento é pelo e-mail [email protected]. É importante saber que, ao optar pelo atendimento por e-mail, o prazo para resposta pode ser de até 24 horas.

Perguntas Frequentes sobre a GingaBet

Com este artigo, buscamos trazer o maior número de informações sobre as apostas na GingaBet. Entretanto, em meio a tantas informações, é possível que você tenha ficado com alguma dúvida. Pensando nisso, reunimos as respostas para as perguntas mais comuns entre os usuários da plataforma.

O que é a GingaBet?

A GingaBet é uma casa de apostas esportivas e jogos de cassino que conta com diversos recursos. A plataforma conta com uma enorme variedade de modalidades esportivas para apostas na GingaBet.

Além disso, também possui um extenso catálogo de jogos de cassino, com opções de jogos das principais desenvolvedoras de games.

Como funciona a GingaBet?

O funcionamento da GingaBet é muito semelhante ao das grandes casas de apostas que operam atualmente no Brasil. Após criar seu cadastro e fazer a verificação de sua identidade, você poderá fazer um depósito para ter saldo e fazer apostas na GingaBet ou jogar em cassino. Também é possível informar um código promocional na GingaBet, mas isso é algo totalmente opcional.

O que significa handicap asiático na GingaBet?

O handicap asiático é um mercado de apostas que pode ser encontrado nas apostas da GingaBet para equilibrar apostas. O mercado permite atribuir uma vantagem ou desvantagem a um dos times, quando há uma grande discrepância entre as equipes. No caso do handicap asiático, porém, não é considerada a possibilidade de empate entre os times.

O que é cash out na GingaBet?

O Cash Out é um recurso das apostas ao vivo, presente nas apostas na GingaBet, que permite finalizar uma aposta antes que a partida termine. Assim, é possível solicitar retorno antecipado de uma aposta caso sua previsão esteja se confirmando ou minimizar perdas caso a previsão não esteja se confirmando. É importante dizer que as odds, normalmente, sofrem alterações em relação ao momento em que a aposta foi feita.