Bônus de boas-vindas Betano



A fim de agradar seus novos usuários e permitir que eles desfrutem do site, a casa disponibiliza seu Betano bônus. E, com o código promocional Betano VIPLANCE, você pode ativar ainda mais facilmente a bonificação de boas-vindas da operadora.



Só para ilustrar, para apostas esportivas o novo cliente tem direito a um bônus de 100% sobre o primeiro depósito até o limite de R$500.



Não entendeu? A gente explica sem problemas. Você abre a sua conta e, ao efetuar o primeiro depósito, a casa dobra o valor até o máximo de R$500.



Por exemplo, se você depositar R$100, leva R$100 de bônus. Já se depositar R$500, o bônus é de R$500. Mas, caso o depósito inicial na plataforma seja superior a R$500, o bônus continua sendo de R$500, pois esse é o limite estipulado pela casa de apostas.



Em resumo, esta é uma grande oportunidade para aproveitar ainda mais a casa de apostas. Eis alguns Termos e Condições (T&C) importantes do bônus de Esportes:



- O valor mínimo de depósito para poder aproveitar o bônus para novos clientes é de R$30;

- Para receber a bonificação, é necessário escolher o bônus de Apostas Esportivas no momento do primeiro depósito;

- Além disso, a empresa ativará a oferta automaticamente na conta do usuário após o depósito inicial;

- Com o propósito de liberar o valor para saque, o cliente deve cumprir os requisitos de aposta (rollover). Ou seja, apostar cinco vezes o valor total (depósito + bônus), além de mais uma vez o valor apenas do bônus.

- Ademais, apenas apostas com odds mínimas de 1.65 contam para o rollover do bônus de primeiro depósito.



Com o intuito de saber todas as regras do Betano bônus, leia os Termos e Condições (T&C) completos no site.