West Ham x Manchester United – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para West Ham x Manchester United pelo Campeonato Inglês
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os principais palpites e a análise completa para West Ham x Manchester United nesta terça-feira, 10 de fevereiro. O duelo acontece no Estádio Olímpico de Londres a partir das 17h45 (horário de Brasília). A partida será válida pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. Além dos melhores mercados, veja nesse artigo as principais informações do encontro.
Mais uma vitória pode colocar fim a uma promessa curiosa. O inglês Frank Ilett, torcedor fanático do Manchester United, prometeu ainda no ano passado que só cortaria o cabelo quando o clube engatasse cinco vitórias consecutivas.
O problema é que isso não acontece desde outubro de 2024, e, desde então, Frank está com o cabelo cada vez maior. Agora, com a equipe próxima de alcançar essa marca, uma nova vitória pode finalmente encerrar a promessa e permitir que o torcedor se livre, enfim, da longa cabeleira.
Palpite do Lance! para West Ham x Manchester United (10/02/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A partida tende a ser bastante acirrada, com as duas equipes buscando pontos importantes para subir na tabela. Diante desse cenário equilibrado, o melhor palpite recai sobre o mercado de escanteios, já que ambos os times costumam colaborar para jogos com baixo número de tiros de canto. Tanto o Manchester United quanto o West Ham apresentam histórico recente modesto nesse fundamento, o que reforça ainda mais o prognóstico. Inclusive, nos confrontos diretos, a quantidade de escanteios também foi reduzida, indicando um padrão que pode se repetir neste duelo.
- As duas equipes somam média de 8,83 escanteios na temporada atual
- Em dez confrontos recentes, os times registraram média exata de dez escanteios por partida
- Dois dos últimos três jogos do West Ham terminaram com no máximo dez escanteios
- Quatro dos últimos cinco jogos do Manchester United tiveram menos de 10,5 escanteios
Outros palpites para West Ham x Manchester United
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Manchester United entra como favorito para vencer a partida, e os compromissos recentes reforçam esse cenário. A equipe não perde há quatro jogos e, além disso, quando enfrentou o West Ham, saiu derrotada apenas duas vezes nas últimas cinco partidas. Do outro lado, o West Ham apresenta baixo aproveitamento, com apenas 37% dos pontos conquistados recentemente. Como mandante, venceu somente três jogos, empatou dois e perdeu cinco nos compromissos mais recentes.
Outro bom palpite é o mercado de ambos marcam, sustentado pelo momento relativamente equilibrado das duas equipes. O West Ham tem mostrado fragilidade defensiva, mas também consegue produzir ofensivamente, o que colabora para esse prognóstico. Cinco dos últimos seis jogos do clube terminaram com os dois lados balançando as redes. Além disso, em confrontos diretos, o ambos marcam se confirmou em três dos últimos quatro encontros.
Por fim, a partida também se encaminha para um placar com pelo menos três gols. Atuando fora de casa, o Manchester United esteve envolvido em jogos com mais de 2,5 gols combinados em 11 dos últimos 12 compromissos. O West Ham também contribui para esse cenário, já que quatro de seus últimos cinco jogos terminaram com mais de 2,5 gols no placar.
Análise e Forma dos Times
West Ham - Momento e escalação
O West Ham iniciou uma leve recuperação nas últimas rodadas, mas os resultados ainda não foram suficientes para tirá-lo da 18ª posição da tabela, onde soma apenas 23 pontos. A equipe conseguiu vitórias importantes sobre Burnley (2 x 0), Sunderland (3 x 1), Tottenham (2 x 1) e Queens Park Rangers (2 x 1), demonstrando evolução ofensiva. Nesse período, a única derrota foi para o Chelsea, em um confronto equilibrado que terminou em 3 x 2.
Para a próxima partida, o técnico Nuno Espírito Santo terá desfalques relevantes. O zagueiro Jean-Clair Todibo está suspenso após receber cartão vermelho no jogo anterior, enquanto o goleiro Lukasz Fabianski segue fora do elenco, ainda sem previsão de retorno aos gramados.
Provável escalação do West Ham: Mads Hermansen; El Hadji Malick Diouf, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi e Aaron Wan-Bissaka; Crysencio Summerville, Mateus Fernandes, Tomas Soucek e Jarrod Bowen; Pablo; Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espirito Santo
Manchester United - Momento e escalação
O Manchester United ocupa atualmente a quarta posição da tabela, com 44 pontos, e vive um momento bastante positivo na temporada. A equipe vem embalada por uma sequência de quatro vitórias consecutivas, sendo a mais recente um triunfo sólido por 2 x 0 sobre o Tottenham. Antes disso, superou o Arsenal, líder do campeonato, por 3 x 2, resultado que reforça o bom desempenho ofensivo e a confiança do elenco.
Para o próximo compromisso, o técnico não poderá contar com Patrick Dorgu, Mason Mount e Matthijs de Ligt, que seguem no departamento médico e estão fora da partida.
Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Luke Shaw, Lisandro Martínez, Harry Maguire e Diogo Dalot; Kobbie Mainoo e Casemiro; Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Amad Diallo; Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick
Confronto direto e estatísticas de West Ham e Manchester United
O histórico recente entre West Ham e Manchester United é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre West Ham e Manchester United
- 04/12/2025 – Manchester United 1 x 1 West Ham United – (Campeonato Inglês)
- 26/07/2025 – Manchester United 2 x 1 West Ham United – (Premier League Summer Series)
- 11/05/2025 – Manchester United 0 x 2 West Ham United – (Campeonato Inglês)
- 27/10/2024 – West Ham United 2 x 1 Manchester United – (Campeonato Inglês)
- 04/02/2024 – Manchester United 3 x 0 West Ham United – (Campeonato Inglês)
Estatísticas e curiosidades de West Ham e Manchester United
- O Manchester United cria muitas tentativas de gol, com média de 11,1 finalizações por partida
- A defesa do West Ham é vulnerável e sofre, em média, 1,7 gols por jogo
- O West Ham finaliza com frequência de dentro da área, registrando 8,8 chutes por partida
- O Manchester United costuma marcar o primeiro escanteio do jogo, cenário que se repetiu em oito dos últimos dez compromissos
- As duas equipes sofrem muitos chutes: o West Ham permite 14,4 finalizações por jogo, enquanto o United sofre 11,2, aumentando as chances de gols para ambos os lados
Comparação de Odds para West Ham x Manchester United
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado na partida:
|Casa
|Mais de 2,5 Gols
|Menos de 2,5 Gols
Betsson
Superbet
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para West Ham x Manchester United
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias